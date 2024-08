Pieleanu: Sunt linșat. Am muncit peste 35 de ani ca să construiesc ceva, da?

Marius Pieleanu se retrage de la SNSPA: „Nu am părăsit SNSPA-ul, am întrerupt relațiile de muncă până la lămurirea situației”.

Profesorul și sociologul Marius Pieleanu a anunțat că întrerupe contractul cu SNSPA după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală. Sociologul, profesor la SNSPA, a transmis, joi, că întrerupe relațiile de muncă cu universitatea „până la lămurirea situației” în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală din partea unor foste studente.

„Nu am părăsit SNSPA-ul, am întrerupt relațiile de muncă până la lămurirea situației. Din păcate, percepția mea cel puțin, este aceea a unul linșaj public. Nu știam că textul unui material de presă poate fi alcătuit din comentarii. Astea sunt lucruri care sunt evidente, dar nu e profesia mea, doar așa ca… Nu fac referire la vreun material al dvs., în general așa am văzut că se folosesc comentariile pentru a încărca un conținut de presă”, a spus Pieleanu, în dialogul cu HotNews.ro.

El susține că a decis să plece pentru moment de la SNSPA pentru că nu vrea să pună universitatea într-o lumină nefavorabilă și pentru că vrea să se apere „pe persoană fizică”: „Nici nu am apucat să îl anunț pe rector (…). O să fac cerere. Ca să mă pot apăra pe persoană fizică de orice fel de acuzații”, și-a argumentat sociologul decizia.

Întrebat despre acuzațiile care i se aduc, Marius Pieleanu a spus că sunt lucruri foarte grave cu care „nu ne jucăm” și că orice acuzație fără probe „nu poate fi luată în seamă”.

„Este foarte grav. Sunt lucruri foarte grave, adică nu ne jucăm. Simpla afirmație într-un comentariu sau comentarii ale mai multor persoane de pe rețelele de socializare nu sunt probe. Acuzația ca atare dacă nu e susținută de probă nu poate fi luată în seamă. Eu sunt oripilat… Eu nu am condiționat în viața mea accesul la examen sau la alte tipuri de evaluări de obținere de avantaje, oricare ar fi ele, nu vorbim de cele intime. Nu e în cultura mea. Sunt de 33 de ani neîntrerupt în învățământul superior”, a declarat sociologul.

În contextul acuzațiilor care i se aduc, Pieleanu a spus că a cerut Comisiei de Etică a SNSPA să se pronunțe în cazul său: „Am făcut solicitare la Comisia de Etică, eu personal, puteți să verificați la universitate: „Vă rog să mă chemați și să lămurim lucrurile”. Evident că mi-au spus: „Păi ce să te chemăm dacă nu sunt reclamații?” În schimb, pe TV sunt măcelărit”.

„Există instituția denunțului calomnios pe care eu o voi pune în mișcare cu avocatul pe care îl cunosc de o viață. Adică nu putem să stăm așa, să stăm cu mâinile în sân. O mână de oameni pe net mă execută fără niciun fel de scrupule. Ok, am înțeles. Gândiți-vă că în lunga mea activitate am făcut așa o evaluare scurtă zilele trecute mă gândeam: sunt peste 6.000 de studenți care mi-au trecut prin mână. Dacă 10% dintre ei nu m-au înghițit sunt 600. Dacă din ăștia 600, 10%, 60 adică, chiar mă urăsc din motive varii, avem explicația. Nu putem mulțumi pe toți studenții. De la note până la o vorbă spusă, un lucru spus, o atitudine. Cum să spun, nu suntem mașini”, a spus Pieleanu.

Întrebat dacă asta înseamnă că îi va acționa în instanță pe cei care l-au acuzat de hărțuire sau abuz sexual, Pieleanu a spus că doar în cazul în care „lucrurile continuă în sensul ăsta”.

„Să ne înțelegem, nu sunt un procesoman, nu am fost în viața mea, pentru că mie îmi creează prejudicii nu numai de imagine, care contează foarte mult. Am muncit peste 35 de ani ca să construiesc ceva, da? Să fac un exit-poll de care să fiu eu în primul rând mândru, chiar dacă unii mă contestă (…). Nu pot să stau așa doar să mă uit cum cineva aruncă cu piatra”, a mai spus Pieleanu.

