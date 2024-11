Piața ciocolatei din România, în criză. Doar 10% din consum se produce local

Românii consumă anual sub jumătate din cantitatea de ciocolată față de elvețieni, dar de cinci ori peste media mondială.

Anul 2024 a venit cu lovitură după lovitură pentru piața ciocolatei, fiind de departe unul dintre cei mai grei ani din istorie. Printre ”loviturile” primite se numără dublarea prețului la cacao, principalul ingredient al ciocolatei, dar și taxele suplimentare pe care le au produsele dulci, reamintim aici TVA-ul care a crescut de la 9% la 19%, potrivit Adinei Istrate, unul dintre organizatorii expoziției Chocolate Saga, ediția specială de Crăciun, care se desfășoară în acest weekend la Sala Polivalentă din București.



”Suntem bucuroși că ne revedem la ediția de Crăciun, că am pus umărul la dezvoltarea acestei piețe și că am susținut acești oameni talentați, care sunt ciocolatierii români. Ne bucurăm că am învățat publicul ce înseamnă ciocolata de calitate, ce înseamnă măiestrie și ce înseamnă inovație în tipuri de umpluturi și forme. Astăzi o să fim un pic mai serioși, pentru că piața ciocolatei a primit niște lovituri anul acesta: s-a dublat prețul boabelor de cacao, avem o cotă specială de TVA, iar de două luni ne confruntăm și cu o criză pe piața europeană de lactate”, a precizat Istrate, într-o conferință de presă, citată de Agerpres.



De asemenea, specialiștii ciocolatieri afirmă că o pralină de 12 grame, care avea un cost de producție de 0,80 de lei a ajuns să coste în prezent 2 lei, iar la acest preț se mai adaugă și costurile cu ambalajul, cele de marketing și transport.



”Prețul la o pralină de 12 grame, care trebuie să aibă o grosime a cojii de cel puțin doi milimetri, la care se adaugă umplutura, a crescut de la 0,80 lei la 2 lei. La acest cost se mai adaugă ambalajul, marketingul, transportul și mâna de lucru. Acestea sunt cu adevărat provocări, de aceea laboratoarele nu stau doar în producția de bomboane. Gândiți-vă că trebuie compensate costurile cu alte produse”, a subliniat Gabriela Berechet, doctor în gastrotehnică, profesor universitar la USAMV București și creatoarea pralinei care scade glicemia.



Potrivit acesteia, creșterea bobului de cacao la 10.000 de dolari pe tonă în luna februarie a venit pe fondul reducerii cantitative, ca urmare a efectelor încălzirii globale și care s-a suprapus și pe niște boli ale plantelor.



”Evident că foarte greu s-a putut asigura ciocolata de origine, iar cei care au reușit să lucreze cu ciocolată de origine și nu cu amestecuri au avut provocarea vieții lor anul acesta. Prețul a revenit un picuț în prezent, dar din punct de vedere al legislației fiscale, TVA 19% pentru produsele cu peste 10 grame zahăr la 100 de grame de produs finit este o problemă care împinge preparatorul să reducă conținutul de zahăr folosind alte tipuri de îndulcitori. Și OMS spune acum să nu ne bulucim pe produse cu îndulcitori, pentru că s-a descoperit că sunt mai periculoși decât zahărul. Practic, îndulcitorii prezintă un pericol mai mare pentru microbiomul intestinal”, a explicat Berechet.

Ciocolatierii caută soluții pentru reducerea costurilor

Toate aceste restricții și provocări de pe piață ar putea determina ciocolatierii să găsească alte soluții mai ieftine pentru reducerea costurilor, cum ar fi înlocuirea ciocolatei, însă acest lucru a fost exclus din start de specialiști.



”În jurul meu s-a vehiculat faptul că s-ar putea în România, din cauza costurilor de producție, să se înlocuiască ciocolata veritabilă, și deja a apărut un nou unt de cacao. Pentru mine personal și pentru business-ul meu, automat, am preferat să pierd din profit, adică să mă duc jos de tot decât să înlocuiesc ciocolata. Nu știu la ce nivel o să ajungă. Eu personal nu lucrez cu mai multe branduri, îmi place să lucrez cu ciocolată de origine pe care mi-am importat-o singură.

Prețul la ciocolata basic, nu de origine, a ajuns de la 5 - 6 euro/kg undeva la 15 euro/kg din import, iar cel mai bun brand, ca să zic așa, la nivel mondial, este cumva de trei ori acest preț. Costurile sunt imense. Din păcate, reacția tuturor când spui cât costă o pralină sau o cutie cu bomboane este: de ce, are aur în ea? Dar noi avem tot felul de ingrediente pe lângă ciocolată, care chiar produc o creștere a prețului.

De exemplu, pudra de sfeclă, este undeva la un preț între 800 și 1.000 de lei pe kilogram, pudra de zmeură este undeva la 1.700 de lei kilogramul, un fistic bun ajunge la 400 lei kilogramul.

Vreau să vă spun că prețul la ciocolată, la un moment, devine chiar cel mai mic preț din componenta unei praline, pentru că mai avem tot felul de ingrediente”, a menționat Carmela Dragomir, cel mai premiat ciocolatier român, care deține ciocolateria artizanală Dulcelle din Câmpina și care se pregătește de Cupa Mondială.

Românii, printre cei mai mari consumatori de ciocolată, de cinci ori peste media globală

Consumul anual de ciocolată în România este în creștere față de anii precedenți, undeva la 5 kilograme pe locuitor, în condițiile în care media globală este la numai 0,9 kilograme/locuitor.



”Consumul anual în România este undeva la 4,9 - 5 kg de ciocolată. E în creștere față de anii trecuți, dar ca să faceți o comparație, în Elveția este undeva la 10-11 kg, însă media globală se ridică la 0,9 kilograme.

Deci stăm bine la nivel de consum. Evident că dulcele și dulcele artizanal a devenit un trend sau devine ușor un trend, pentru că și noi, împreună cu dumneavoastră, încercăm să trezim un pic conștiința publicului consumator de produse calitative, că este vorba aici de nutrienți, de lucruri care le aduc și beneficii, nu doar le satisface nevoia de dulce”, a adăugat Andreea Ilina, organizator al târgului Chocolate Saga.



Piața ciocolatei din România se ridică în prezent la 600 de milioane de euro, iar producția locală la 50-60 de milioane, adică doar 10% din consum se produce local, restul fiind import. Deși în creștere față de anii trecuți, doar 60.000 de tone de ciocolată se procesează anual România.

