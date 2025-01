Petre Roman, chemat la Parchetul General

Petre Roman a fost chemat la Parchetul General. Acesta a făcut mai multe declarații în fața jurnaliștilor. Petre Roman, prim-ministru al României între 1989 și 1991, este acuzat de crime împotriva umanității după evenimentele din 1990, 15 iunie, soldate atunci cu moartea a patru persoane și rănirea a peste 1300 de oameni.

"Această învinuire este profund nedreaptă și am să vă expun de ce. Ce interes aveam eu, mai mult decât atât, cum aș fi putut eu, profesor, cercetător, trecut prin baricada de la Inter, unde au fost 39 de tineri, camarazi de-ai mei, uciși de gloanțele trase la ordinul lui Ceaușescu? Angajez România pe drumul spre UE, spre NATO. Această angajare am făcut-o categoric și fără niciun fel de îndoială și ezitare. Deci cum aș fi putut eu, ce interes aveam ca să organizez, să fac un complot, o represiune împotriva cui? Împotriva unor oameni care - constatarea evidentă este că de două luni blocau traficul în Piața Universității... Încă o dată, eu eram cel venit de pe baricadele libertății și democrației.

Nu există niciun plan în care să fi fost eu prezent. (...) Eram după alegerile libere, câștigasem alegerile cu 67%, eram angajat, anunțasem programul de reformă pentru a crea Românie o democrație liberală, o economie de piață, eram deja angajat pe asta și mai mult decât atât, ca dovadă evidentă că așa stau lucrurile, este că la două săptămâni după aceste evenimente am fost votat în Parlamentul României să devin prim-ministru, fără vreun vot împotrivă. Erau în Parlamentul României toate partidele istorice, nu a fost niciun vot împotriva mea și asta la două săptămâni. Asta e dovada mai mult decât evidentă că eu reprezentam în acel moment speranța reală a reformei. Nu există nicio dovadă că aș fi fost eu angajat în aducerea minerilor. În 16 iunie am făcut o conferință și am spus că ceea ce s-a întâmplat acolo a fost cu implicarea evidentă a oamenilor fostei securități, atunci am spus, pe 16 iunie. Chestia asta m-a costat", a declarat Petre Roman în fața Parchetului General.

Dosarul Mineriada

Precizăm că în dosarul Mineriada sunt urmăriţi penal fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu-Voican Voiculescu, fostul director al SRI Virgil Măgureanu, Adrian Sârbu, Miron Cozma, foştii generali Vasile Dobrinoiu şi Peter Petre.



Procurorii au fost nevoiți să refacă ancheta în acest dosar, după ce probele strânse de anchetatori au fost anulate în instanţă. S-a întâmplat după ce iniţial, în iunie 2017, fostul preşedinte Ion Iliescu a fost trimis în judecată pentru infracţiuni contra umanităţii, alături de fostul premier Petre Roman şi fostul director SRI Virgil Măgureanu, însă în decembrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis restituirea dosarului la Parchetul Militar, pentru refacerea de la zero a anchetei.

