Peste 800 de studenți ai Academiei de Poliție, avansați în grad. Cătălin Predoiu: Orice greșeală se plătește pe contul interesului național și al cetățenilor

"Dragi absolvenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, stimați părinți, rude, oaspeți și invitați, doamnelor și domnilor,

Participăm astăzi cu toții la nașterea unei noi promoții a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, promoția „Avram Iancu“. Este un moment emoționant și plin de semnificații atât pentru absolvenți, cât și pentru cadrele Ministerului Afacerilor Interne, dar îndrăznesc să spun și pentru România, pentru care toți cei implicați, în primul rând, toți cei 840 de absolvenți ai acestei promoții, părinții și familiile acestora, profesorii și îndrumătorii studenților merită respect și felicitări. Respect și felicitări din toată inima!

Dragi absolvenți ai Academiei, promoția „Avram Iancu“, culegeți astăzi roadele muncii voastre de ani de zile, iar aceasta este prima lecție pe care trebuie să o învățați și cu care să plecați mai departe în viață și în profesie. Trebuie să muncești pentru ați atinge un obiectiv. Trebuie să muncești organizat, corect și inteligent pentru a face progresul pe care ți-l propui, pentru a-ți îndeplini misiunea pe care ți-ai asumat-o sau care ți-a fost încredințată.

Oricâte exemple contrare ar furniza, în aparență, lumea în care trăim, numai munca onestă, susținută, inteligentă, te pune în postura demnă a unui profesionist, a unui învingător.

"Orice greșeală se plătește pe contul interesului național și al cetățenilor"

Intrați, astăzi, mulți dintre dumneavoastră, în rândurile Ministerului Afacerilor Interne, alții în rândurile altor instituții din arcul de Ordine Publică și Siguranță Națională. Sunt instituții puternice, sunt instituții cheie pentru țara noastră, sunt instituții în care orice greșeală se plătește pe contul interesului național și al cetățenilor.

Sunteți privilegiați, sunteți privilegiați în sensul bun al cuvântului. Sunteți privilegiați să serviți cetățenii, Constituția, legile țării, tricolorul și patria. Să meritați în fiecare clipă acest privilegiu care este deopotrivă onoare și datorie sacră. Să meritați această demnitate prin fapte. Ați jurat să vă îndepliniți acest angajament. Să nu uitați niciodată pentru ce ați jurat!

Am încredere în voi toți. Am încredere în promoția ”Avram Iancu”, în întregimea ei și în fiecare membru al ei în parte. Am încredere că se va distinge prin profesionalism și integritate această promoție, prin dăruire și serviciu deplin pentru valorile și drepturile noastre democratice fundamentale, pentru lege, ordine dreptate și libertate.

"Asumați-vă conștient și fără rezerve acest destin"

Să nu uitați acest moment în care ați devenit scut și pavăză pentru cetățeni. Lege, ordine și patrie!

Dragi absolvenți ai Academiei, promoția dumneavoastră, ca și cele anterioare, poartă un nume mare al istoriei naționale, Avram Iancu. Avram Iancu a fost avocat, deci un om al legii. Revoluționar, deci un om al progresului. Luptător, deci un om curajos. Comandant, deci un om gata de răspundere și sacrificii. Și apărător al neamului nostru, deci patriot, căci patria, după cum spunea și Tudor Vladimirescu este norodul și nu tagma jefuitorilor.

Fie că acest mare nume pe care îl poartă promoția dumneavoastră să vă fie trăsătura de destin. Fie ca fiecare dintre dumneavoastră să se dovedească un om al legii în spirit și faptă. Un om al progresului și modernizării de care fiecare instituție are permanentă nevoie. Un om responsabil și generos, curajos și patriot.

Asumați-vă conștient și fără rezerve acest destin. Înnobilați-l cu faptele dumneavoastră, de care semenii să fie mândri și recunoscători. Câștigați, prin ceea ce faceți, stima cetățenilor, a comunităților și a națiunii. Fiți de temut pentru cei care încalcă legile și drepturile fundamentale ale cetățenilor, interesul național.

Ministerul Afacerilor Interne, armele din care veți face parte, instituțiile în care veți intra ca mândri absolvenți ai Academiei au nevoie de dumneavoastră. Răspundeți prezent prin fapte de profesionist desăvârșit.

Aceleași gânduri și urări adresez și studenților oaspeți ai Academiei, veniți aici de pe alte meleaguri, semn al deschiderii României spre lume și al expertizei Academiei noastre de Poliție.

Dragi ofițeri, cu ocazia absolvirii Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, a acordării gradului profesional și militar și cu ocazia depunerii jurământului de credință, vă felicit și vă doresc mult succes în activitate!”, a spus Cătălin Predoiu.

