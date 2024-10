Percepțiile românilor despre alegerile din 2024. Ce au aflat Diana Tache și Ciuvică din călătoria lor prin țară / video

Diana Tache și Mugur Ciuvică au mers prin țară, cu Caravana Antena 3 CNN, pentru a lua pulsul ţării înainte de alegerile care urmează în România, la finalul acestui an. Diana Tache a observat o schimbare față de campaniile anterioare, întâlnind oameni resemnați, fără mari așteptări.

„Eu am abordat serios subiectul ăsta și, cumva, de fiecare dată, am subliniat diferența pe care am văzut-o acum față de alte campanii. Mie mi s-a părut că m-am întâlnit cu oameni resemnați, oameni care nu prea mai au o așteptare majoră.", a spus Diana Tache.

„Vă întâlniți cu mine în fiecare miercuri. Și eu sunt resemnat.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Sunteți resemnat, dar veți accente optimiste de care eu mă leg tot timpul astfel încât să cred că merită să ne mai vedem și miercurea viitoare.”, a spus Diana Tache.

„Accente useriste, nu sunt optimiste. Sunt stupide ele, dar ce să le facă și domnul Chirieac.”, a spus Mugur Ciuvică.

Dezamăgire totală a cetățenilor

Diana Tache a observat că poporul român este împărțit între un mic procent de persoane care știu exact ce vor și majoritatea resemnată, care nu cunoaște candidații și nu știe cu cine să voteze. De asemenea, a mai sesizat o dezamăgire profundă față de cele două mandate ale lui Klaus Iohannis.

„Un popor resemnat, un popor împărțit în ultrași care știu exact ce vor, dar un procent foarte mic, și ceilalți care, nu că nu știu cu cine votează, nu știu cine sunt cei pe care trebuie să pună ștampila, nu cunosc candidații.

Asta mi se pare mie o problemă reală cu care se confruntă politicienii. Demersul Antenei 3 este un demers pe care cetățenii cu care am stat de vorbă l-ar fi așteptat de la politicieni, să meargă în rândul lor, să comunice, să-i întrebe.”, a spus Diana Tache.

„Ar trebui să meargă politicienii locali, că fiecare localitate are politicienii ei.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Da. Politicienii locali, cei care apar pe afișe cu cei de la centru care sunt candidații partidelor, nu sunt printre cetățeni. Oamenii nu știu...

Dezamăgire totală a cetățenilor față de cele două mandate ale lui Klaus Iohannis. Dezamăgire totală! Am întâlnit un cetățean, din sute de oameni cu care am stat de vorbă, a venit să ne spună că l-ar mai vota și a treia oară, dar nu se poate constituțional.”, a spus Diana Tache.

Mugur Ciuvică: Poate să pară resemnare în ochii doamnei Tache, dar pentru mine e înțelepciune

Mugur Ciuvică a remarcat că mulți nu sunt informați despre candidați, iar tinerii par detașați de procesul electoral. El a sugerat că ceea ce unii consideră resemnare poate fi de fapt înțelepciune. Acesta a relatat despre experiența din orașele vizitate, observând că la Ploiești oamenii sunt mai tradiționaliști, iar în Sinaia, deși e criză, orașul era plin de turiști.

„Eu nu știu dacă e resemnare, dar oamenii nu știau absolut deloc, absolut nimic. Cei tinerei așa: „Nu știm, dar poate o să ne mai interesăm, o să mai vedem”. Nu au nicio treabă cu votul în sine, ceea ce poate să fie normal cumva. La ceilalți poate să fie resemnare, poate să fie înțelepciune. E și jenă la nivelul candidaților, să spui că votezi cu Gigel, cu Costel. Nu e vreun mai motiv de laudă.

Sunt convins că mulți au înțeles și treaba cu stabilitatea, și asta poate să pară resemnare în ochii doamnei Tache, dar pentru mine e înțelepciune. Sunt oameni ca niște oameni, cu diverse păreri. În Brașov se așează așa, în Ploiești erau mai pe tradițional.

Apropo de faptul că e criză mare... Când am plecat mi-au zis că mergem în Ploiești, Sinaia, Brașov și am zis: „Ce să căutăm în Sinaia că e jumătatea lunii octombrie, ce să facem acolo că nu e nici dracu!"

Aiurea! Sinaia e plină de turiști, pe care probabil criza i-a scos din case și i-a trimis în Sinaia. A fost plin de turiști, inclusiv turiști străini erau. Străinii poate nu or fi avut criză la ei, dar români mulți în criză, petreceau criza încă de joi după-amiază. Adică, în weekend ca în weekend, dar joi după-amiaza erau turiștii pe acolo.

Cei din Ploiești erau mai pe tradițional, cu stabilitatea.

Doamnele Mihalache și Tache au făcut un tur, au vorbit cu câteva zeci de oameni și au zis că sunt împărțiți oamenii între Lasconi și Geoană.”, a spus Mugur Ciuvică la emisiunea „Miercurea Neagră" de pe DC News, DC News TV, ȘtiriDiaspora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News