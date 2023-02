UPDATE: Încasarea celei de-a doua tranşe din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu s-a amânat, aceasta fiind încă în stadiul de evaluare la nivelul Comisiei Europene, informează CE.



Totodată, reprezentanţii Comisiei precizează că reforma pensiilor speciale (jalon 215) nu este cuprinsă în cea de-a doua cerere de plată, ci va fi cuprinsă în cea de-a treia cerere de plată.



"Pensiile speciale nu ţin de competenţele Uniunii Europene (UE). Cu toate acestea, pentru ca România să primească fondurile alocate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), aceasta trebuie să îndeplinească satisfăcător reformele referitoare la pensiile speciale la care ţara s-a angajat prin acest plan. Revizuirea vizează toate pensiile speciale, inclusiv a celor militare, cu scopul de a le alinia cu principiul contributivităţii, şi face parte dintr-o reformă mai amplă a sistemului public de pensii, reprezentând un element cheie al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României", se menţionează în precizările CE.



De asemenea, reprezentanţii Comisiei subliniază că pentru toate ţintele şi jaloanele incluse în PNRR există un dialog constant între autorităţile române şi Comisia Europeană, însă o evaluare oficială este realizată în momentul în care autorităţile transmit o cerere de plată.



Conform anexei la decizia Consiliului de punere în aplicare a PNRR, trebuie realizată o analiză a pensiilor speciale în vederea identificării unor soluţii concrete care să vizeze simplificarea acestora şi corectarea inechităţilor dintre beneficiarii acestor categorii de pensii şi beneficiarii sistemului public de pensii din punct de vedere al aspectului contributivităţii, luând în considerare şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale.



"Se are în vedere acordarea de asistenţă tehnică (prin intermediul unei licitaţii publice) pentru a realiza o analiză ex ante a reformei sistemului de pensii, pentru a elabora legislaţia care va sta la baza reformei şi pentru a realiza o analiză ex post şi o evaluare a impactului. Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 martie 2023", se menţionează în anexă.



Potrivit jalonului din PNRR, pachetul privind pensiile poate include legi separate privind regimul general şi pensiile speciale. Noul cadru legislativ va revizui pensiile speciale şi le va alinia la principiul contributivităţii. Nu se vor crea noi categorii de pensii speciale, iar categoriile actuale vor fi raţionalizate. Pensiile speciale se calculează în prezent pe baza principiului contributivităţii, a vechimii în profesie şi a reajustării procentului legat de veniturile obţinute. Perioada minimă de cotizare este similară cu cea aplicată în fondul public de pensii. Protecţia deciziilor Curţii Constituţionale se va referi numai la pensiile magistraţilor, nu şi la alte categorii, şi se va referi numai la limitele explicite din argumentele Curţii.



"Nicio pensie specială nu poate depăşi venitul obţinut în cursul perioadei de cotizare", conform jalonului.



Fostul preşedinte al PNL Florin Cîţu a scris în urmă cu două zile, pe pagina sa de Facebook, că tranşa 2 din PNRR întârzie şi, "la cum arată proiectul de lege al pensiilor de serviciu, cred că trebuie să ne luăm adio de la aceşti bani".



Senatul a prelungit, luni, în plen, termenul pentru adoptarea proiectului de lege al Guvernului privind reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, de la 45 la 60 de zile.



Proiectul de lege al Guvernului vizează reducerea cheltuielilor cu pensiile şi indemnizaţiile de serviciu, jalon inclus în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).



Modificările propuse de Guvern vizează calculul pensiilor de serviciu plecând de la vechimea în specialitate, reducerea procentului de calcul raportat la venitul obţinut, stagiul de contributivitate minim fiind similar celui aplicat în sistemul public de pensii.



"Nicio pensie de serviciu nu va putea să mai depăşească veniturile obţinute în perioada activă, (...) pensiile de serviciu urmând să fie calculate în funcţie de contributivitate", se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

-----

”Ce părere aveți despre cum v-am jucat în foi de viță noi, USR-ul (ironic n.r.), cu PNRR-ul și cu pensiile speciale?” l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică.

”Aia da, e lucrare! Aia e lucrare și am mai vorbit de chestia asta la modul general sau legat de anumite aspecte, că tot apar problemuțe, a lucrat acolo USR-ul fără discuție. Cu PNRR-ul a lucrat bine, adică au băgat toate nenorocirile în PNRR-ul ăsta, ca obligații de făcut în vederea primirii banilor, adică trebuie să faci toate nenorocirile ca să primești bani. Nu faci nenorocirile, nu-ți dă UE banii. Sunt condiții astea. Ca să primim banii, avem toate nenorocirile băgate acolo de USR” consideră Mugur Ciuvică, conform declarației făcute în emisiunea ”Miercurea Neagră” transmisă pe DCNews și Gold FM.

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat că a doua tranșă, de 3 miliarde, din PNRR, a ajuns sub semnul întrebării, din cauză că nu a fost rezolvată problema pensiilor speciale. ”Da, că nu a fost rezolvată așa cum a vrut USR-ul” a completat președintele GIP. ”Zice că și Uniunea Europeană vrea” a continuat Bogdan Chirieac.

Comisia Europeană ar fi transmis Guvernului o scrisoare, la începutul anului, prin care Executivul ar fi fost avertizat că, din cauza restanțelor în atingerea obiectivelor asumate în PNRR, tranșa a doua, de 3 miliarde de euro, ar fi blocată la Bruxelles. Printre problemele invocate ar fi debarbonizarea, legea avertizorului de integritate, dar și pilonul doi de pensii, scrie g4media. O discuție separată între Guvern și CE ar avea loc pe subiectul pensiilor speciale.

”Miza fiind atât de mare încât ar fi vorba despre blocarea întregului PNRR, eu cred că până în mai - iunie, se va găsi o soluție în Parlament” mai consideră Mugur Ciuvică.

Vezi mai mult în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News