Pe cine votăm? Chirica aplică schema Birlic la parlamentare: Candidez să plec, dar rămân cu voi

Mihai Chirica, primarul Iașiului, a fost contactat în direct la Antena 3 CNN pentru a fi întrebat în legătură cu informațiile care au apărut în presa locală, potrivit cărora acesta ar intenționa să candideze la alegerile parlamentare, deși anul acesta a câștigat un nou mandat de primar al Iașiului, pentru a scăpa astfel de dosarele penale care au ajuns deja în instanță. Întrebat dacă într-adevăr așa este, Mihai Chirica a declarat:

"Bineînțeles că nu este așa. Nu oamenii scriu, e mult prea general, o parte dintre cei care, sigur, le-am stat de la început ca un nod în gât atunci când am ajuns primar. Nu are nimic de a face un subiect cu celălalt. Este doar o încercare de a face o competiție cât mai bună între membrii PNL, în vederea asigurării unei liste cât mai competente".

Chirica vorbește despre "o speculație a presei"

Ulterior, între Mihai Chirica și jurnalista Cătălina Porumbel a existat un schimb de replici.

Jurnalista Cătălina Porumbel: - La al câtelea mandat sunteți?

Mihai Chirica, primarul Iașiului: - La al treilea și intenționez să mi-l duc până la capăt, că de fapt aceasta era întrebarea.

Jurnalista Cătălina Porumbel: - Deci dumneavoastră renunțați la mandatul de primar de la Iași ca să mergeți parlamentar?

Mihai Chirica, primarul Iașiului: - Nu, nicidecum, nu am spus asta niciodată. A fost doar o speculație a presei, dimpotrivă, am făcut chiar o declarație scrisă pe acest subiect, e doar în încercarea de a încerca să ne mobilizăm, să ne punem în fruntea unor liste.

Jurnalista Cătălina Porumbel: - Deci dumneavoastră vreți să ridicați lista, cum se spune, să trageți lista, adică să vă puneți numărul unu și în momentul în care lista merge și are succes dvs să rămâneți primar, nu? Că trebuie să alegeți între mandatul de parlamentar și cel de primar.

Mihai Chirica, primarul Iașiului: - Așa este și, de fapt, intenția nu este nici măcar de a fi pus în poziția întâi.

Jurnalista Cătălina Porumbel: - Păi așa se trage lista, dacă sunteți pus pe poziția întâi.

Mihai Chirica, primarul Iașiului: - Într-o oarecare manieră. Deja lucrurile acestea au atras atenția, primarii noștri care au câștigat noile mandate pentru alegerile din 2024 se simt oarecum băgați într-un subiect prin care ar putea mobiliza electoratul.

Alexandru Muraru spune că nu știa despre această "strategie"

Ulterior, jurnalista Cătălina Porumbel i-a oferit cuvântul liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru. Acesta a fost întrebat dacă știa despre intenția lui Mihai Chirica de a-i ajuta să ridice lista.

"Nu n-am știut neapărat despre această intenție pentru că a fost o perioadă de depunere a portofoliilor colegilor și colegilor care doresc să intre în această competiție și când această perioadă s-a consumat, adică vinerea trecută, bineînțeles că am cerut secretariatului nostru lista completă pentru Cameră și Senat a colegilor și colegilor care au făcut acest demers. Deci eu nu mă pot pronunța pentru că toți colegii au avut libertatea de a depune aceste candidaturi", a declarat Alexandru Muraru.

"Dar credeți că domnul Chirica este potrivit pentru o astfel de candidatură?" l-a întrebat Cătălina Porumbel.

"Nu mă pot pronunța eu. Sunt niște organisme statutare în cadrul fiecărei filiale și evident că și în cazul filialei noastre, care vor decide această listă pentru că ar însemna că un coleg sau altul este mai potrivit pentru această listă, deși filiala va decide", a spus Muraru.

Mihai Chirica: Nu devin parlamentar, nu ajung în Parlamentul României, nu intenționez acest lucru

Ulterior, Alexandru Muraru a fost întrebat dacă până la această intervenție în direct la TV a vorbit cu Mihai Chirica, dar în locul lui s-a grăbit să răspundă primarul Iașiului.

"Am avut eu un dialog cu domnia sa, mă iertați că intervin, la sfârșitul săptămânii trecute, și sigur, e un lucru de înțeles, și nu cred că am intrat neapărat într-o zonă conflictuală pentru că nu este cazul, ci doar în măsura în care dorim ceea ce am spus anterior, adică să încercăm să ne mobilizăm un pic mai bine. Noi știm ce s-a întâmplat în 2020, nu putem ascunde lucrul acesta, cu un rezultat foarte bun la locale, ne-am dus cu un eșec răsunător în favoarea USR. Nu devin parlamentar, nu ajung în Parlamentul României, nu intenționez acest lucru", a spus Mihai Chirica.

Discursul lui Mihai Chirica, similar cu cel al lui Grigore Vasiliu Birlic din "Titanic Vals"

Argumente invocate de Mihai Chirica privind candidatura sa la parlamentare fără a intenționa de a fi de fapt parlamentar ne amintește de binecunoscutul discurs al lui Grigore Vasiliu Birlic din "Titanic Vals", atunci când acesta, adresându-se alegătorilor, le spunea să nu îl voteze.

"N-am să vă spun decât două cuvinte și aceste două cuvinte sunt: să nu mă votați", spune acesta în filmul de comedie "Titanic Vals", de la balcon, adresându-se oamenilor veniți să-l asculte.

Vezi video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News