Parlamentare 2024 Argeș - PSD, PNL, USR și AUR

Echipa PSD Argeș pentru Parlamentul României:

Camera Deputaților:

Simona Bucura-Oprescu

Remus-Gabriel Mihalcea

Cătălin-Viorel Mîndroc

Ioana Făcăleață

Nicolae Pavelescu

Valentin-Viorel Enache

Anca-Anne-Marie Stoiculescu

Eleodor-Olavi Nițescu

Valentin-Ion Deaconescu

Adrian-Dumitru Bughiu

Iustin-Valentin Olteanu

Georgel Mădulărea

Senat:

Ovidiu Puiu

Cristina-Mariana Stocheci

Ionel Didea

Elena-Cristina Popa

Marius-Cristian Puiu

Ion Mînzînă

Echipa PNL Argeș pentru Parlamentul României

Lista candidaților pentru Camera Deputaților:

1. Alina-Ștefania Gorghiu

2. Radu-Valeriu Perianu

3. Alin-Marian Călinescu

4. Cătălina-Maria Dumitrașcu

5. Loredana Năstase

6. Dorin Voicu

7. Cosmin-Ion Petrescu

8. Eduard Florea

9. Alexandrina Stanciu

10. Ana-Maria Pănescu

11. Călin-Iulian Călin

12. Traian-Gabriel Gheorghe

Lista candidaților pentru Senat:

1. Mihai Cotet

2. Dănuț Bica

3. Alina-Elena Manea

4. Gheorghe-Gabriel Tudor

5. Liviu Nicolae

6. Costel Voica

Echipa USR Argeș pentru Parlamentul României:

Lista candidaților USR Argeș pentru Camera Deputaților:

1.Ionuț Moșteanu (deputat)

2.Mihai Mihăilescu (viceprimar al municipiului Pitești)

3.Florin Lițoi (consilier județean, membru USR Câmpulung)

4.Bogdănel Marina (consider local in municipiul Curtea de Argeș)

5.Mihai Vătafu (consilier local în comuna Moșoaia)

6.Ionuț Gherase (consilier local in Pitești)

7.Georgeta Diță (membru USR Pitești)

8. Leonard Stoian (membru USR Pitești)

9.Marian Pãun (membru USR Pitești).



Lista candidaților USR Argeș pentru Senat:



1.Narcis Mircescu (senator)

2.Bogdan Vlaicu (consilier local în comuna Rucăr)

3.Cosmin Ghiță (consilier județean, membru USR Ștefănești)

4.Rodica Crețu (membru USR Pitești).

Echipa AUR Argeș pentru Parlamentul României:

Camera Deputaților

1. Velcescu Florin-Bogdan

2. Butură Cristina-Irina

3. Deliu Raluca-Maria

4. Bădulescu Paula-Mădălina

5. Badea Cristian

6. Enescu Marius

7. Luca Andrei-Claudiu

8. Iancu Ionela-Garofița

9. Nistor Gheorghe

10. Bulf Dănuț

11. Runceanu Ana-Maria

12. Ohaci Andrei-Romică

Senat

1. Chelaru Mircia

2. Dumitrache Ion

3. Vladu Florentina

4. Cut Sorin

5. Răceanu Elena-Mădălina

6. Roșu Ionela-Andreea

