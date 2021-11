Pacientul zero cu Omicron din Italia și-a infectat toată familia. "Vaccinul a funcționat excelent, simptome ușoare"

Pacientul zero cu Omicron din Italia și-a infectat toată familia. El a mărturisit că "vaccinul a funcționat excelent" în cazul lor, având în vedere simptomele ușoare.

Ferdinando R. a sosit din Africa de Sud în Italia pe 11 noiembrie. El a aterizat pe aeroportul din Fiumicino și a mers acasă, unde și-a infectat toată familia cu noua variantă de coronavirus, Omicron.

Starea de sănătate a celor șase membri ai familiei, cu vârste cuprinse între 8 și 81 de ani, este una bună. Cei patru adulți și doi copii sunt vaccinați, transmite ANSA.

"Situația este sub control. Sunt bucuros că am fost vaccinat, a funcționat excelent în cazul nostru, având în vedere simptomele ușoare, ale mele și ale familiei mele​", a declarat pacientul zero al variantei Omicron, Ferdinando R.

Cei 133 de pasageri ai zborului de pe 11 noiembrie, din Africa de Sud, au fost testați. Secvențierea va fi făcută la Institutul Spallanzani.

La plecarea din Africa de Sud, pe 11 noiembrie, bărbatul nu avea simptome și era negativ la Covid. Câteva zile mai târziu, pe 15 noiembrie, Ferdinando R. a plecat cu avionul din Napoli la Milano pentru un control medical programat de compania sa. Pe 16 noiembrie, bărbatul a fost supus unui test Covid și, în aceeași zi, a plecat spre Fiumicino, de unde ar fi trebuit să îndrepte iar spre Africa de Sud. În timpul călătoriei, Ferdinando R. a fost informat că a fost testat pozitiv, conform La Repubblica.

Omicron, nouă variantă de coronavirus. Guvernul sud-african, supărat: În loc să ne aplaude toate țările, închid granițele

Cyril Ramaphosa, președintele Africii de Sud, a condamnat interdicțiile de călătorie impuse țării sale și celor din vecinătate ca urmare a descoperirii acolo a unei noi variante a coronavirusului numită omicron. Ramaphosa s-a declarat „profund dezamăgit” de acțiunea pe care a descris-o ca fiind „nejustificată” și a cerut ridicarea de urgență a interdicțiilor.

„Singurul lucru pe care îl va face interdicția de călătorie este să dăuneze și mai mult economiilor din țările afectate și să le submineze capacitatea de a răspunde și de a se recupera după pandemie”, a spus el.

Președintele Africii de Sud a descris apariția variantei omicron ca un semnal de trezire a lumii privind inegalitatea în distribuția vaccinurilor și a spus că până când o mare parte a populației lumii nu va fi vaccinată, vor mai apărea mutații.

