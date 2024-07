OUG 84 și drug-test. Gata cu Vlad Pascu și alți drogați la volan! Reacții furibunde după imaginile care n-ar fi trebuit să existe

Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu în 2 Mai, spunea că și-a găsit fiul rupt în două. Roberta, cealaltă fată ucisă, avea capul zdrobit. Este normal să fie așa dacă dă peste tine un drogat cu cinci substanțe interzise.

Părinții lui Sebi și ai Robertei și-au adunat morții de pe șosele, ca într-un puzzle, și au încercat, la morgă, să-i reconstruiască, să-i facă întregi.

Capul lui Sebi era singurul întreg. Restul corpului a fost ca un puzzle.

Nimeni nu trebuie să treacă prin așa ceva. Niciun părinte nu trebuie să adune bucăți din copiii lor doar pentru că avem și drogați la volan.

Și a fost multă revoltă. Dar s-a stins. Ne-am văzut în continuare de berile noastre. Anul trecut, după accidentul din 2 Mai, s-a cerut vehement schimbarea legislației. Cât mai urgent și de-o duritate maximă! Auzeam oriunde: „luați-le mașinile!”, „luați-le dreptul la a mai conduce vreodată!”, „luați-le tot teribiliștilor drogați la volan!”

Toată lumea cerea să se taie în carne vie. Normal. Cine vrea să caute ochiul drept celui drag, de pe caldarâm, ca să-l facă frumos la morgă, în timp ce doar ochiul drept este la locul lui? Oricine care trăiește în această țară are dreptul să ceară protecție. Nu mai vrea nimeni să moară pe șoselele din România.

Și protecția a venit. Doar că lumea a uitat de tragedia de la 2 Mai. Nu mai are nimeni nervii întinși în tavan și nici sângele nu mai clocotește.

Și dacă unii vor să iasă în stradă pentru abrogarea OUG 84, alții nu mai vor d-alde Vlad Pascu la volan.

A fost lansată petiția „Nu vrem ”Vlad Pascu” pe șosele! STOP droguri la volan! Și VIAȚA noastră CONTEAZĂ!!!”

„Noi, semnatarii acestei petiii, dorim sa aratam sustinere pentru demersurile benefice aduse Codului Rutier. În sfarsit, avem modificari bune ale legilor, care sa duca la un trafic rutier mai sigur.

Nu ne dorim si alti tineri ucisi de drogati teribilisti, nu ne mai dorim ca politistii sa ridice din umeri neputinciosi, din lipsa legislatiei care sa nu le permita acestor inconstienti sa conduca pe drumurile publice!

Sustinem retragerea permiselor de conducere, pana la primirea rezultatului!

Informatia conform careia drug-testerele utilizate de Politia Romana dau rezultate false este un fake-news nesustinut de nicio statistica.

Sunt numeroase studii de specialitate, realizate pe un numar mare de subiecti care arata ca procentul de rata de teste fals-pozitiv ale aparatului drug-test utilizat si la noi in tara este similara cu analiza de sange!

(https://academic.oup.com/jat/article/42/4/248/4835625)!

Stop fake-news, protejati-va apropiatii si sustineti dreptul la un trafic fara participanti beti sau drogati! Dati autoritatilor dreptul sa va apere!”, se arată în textul petiției.

Petiția poate fi semnată aici:

https://www.petitieonline.com/sustinem_siguranta_vietii_noastre_pe_drumurile_publice_nu_drogurilor_la_volan

Una dintre colegele lui Sebi spunea, după accident: „Nu plecăm din țara asta pentru că nu avem bani sau salarii, plecăm din cauza voastră, pentru că voi nu ne protejați, nu ne asigurați un trai”

Cred că citatul fetei ține loc de concluzie. Autoritățile au venit cu OUG 84 în încercarea de a ne proteja de alți Vlad Pascu.

Noi nu putem să publicăm imaginile cu Sebi și Roberta morți și ciopârțiți după ce Vlad Pascu a dat cu mașina peste ei, dar ele sunt pe Internet. Le găsiți foarte ușor căutându-le pe Google.

Și atunci, probabil, vi se va părea destul de în regulă să vi se retragă permisul de conducere până la primirea rezultatului decât să riscăm și noi să ne adunăm iubiții, frații, soții, părinții, bunicii, fiii de pe caldarâm. Adică pare un preț mic de plătit, nu, retragerea permisului pentru scurt timp, decât să riscăm să ne înmormântăm oameni dragi?

Imaginile cu jumătăți din Sebi și Roberta morți n-ar trebui să existe! Iar semnatarii petiției „Nu vrem ”Vlad Pascu” pe șosele! STOP droguri la volan! Și VIAȚA noastră CONTEAZĂ!!!” spun că autoritățile trebuie să ne apere, iar OUG 84 pare soluția în viziunea lor.

Judecătoria Mangalia a respins, marţi, cererea lui Vlad Pascu, şoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai, de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, solicitarea fiind considerată neîntemeiată.



Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată în termen de 48 de ore de la comunicare.



„Judecătoria Mangalia (...) respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, formulată de inculpatul Pascu Matei Vlad, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului (...). Obligă inculpatul Pascu Matei Vlad la plata cheltuielilor judiciare către stat, în sumă de 100 lei. Cu drept la contestaţie pentru inculpat şi pentru procuror, în termen de 48 de ore de la comunicarea prezentei", se arată în soluţia pe scurt a judecătorilor.



În octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe inculpatul Vlad Pascu, din Bucureşti, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.



„În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19 august 2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar, la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani). De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis la acea dată procurorii.

