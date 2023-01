Otilia Bilionera: L-am cunoscut pe Tristan Tate la o petrecere. Prietena mea m-a rugat să ieșim toți trei

Otilia Bilionera spune că este denigrată și imaginile care o arată la o cafea cu Tristan Tate sunt scoase din context. Aceasta spune că nu ar fi avut vreo relație cu milionarul britanic.

"Vreau să vorbesc despre un lucru care mă deranjează foarte tare, mai ales că sunt nevinovată și sunt băgată aiurea. Am intrat și am citit "vedete care au trecut prin patul lui Tristan Tate". Am văzut că apare și numele meu acolo. Nu înțeleg de ce se minte și nu se cercetează. Eu în 2018 am fost și în anumite emisiuni și am declarat că nu există nimic între mine și el. Să vă explic cum a fost: în 2018 l-am cunoscut la o petrecere, la care era și viitorul meu logodnic. Prietena mea cea mai bună lucra la o televiziune și își dorea să fie reporter, iar Tristan era foarte cunoscut mai ales prin prisma relației cu Bianca Drăgușanu, care se pare că s-a și terminat. Prietena mea m-a rugat să ieșim toți trei, poate obține și ea un interviu cu el. Și așa a și fost: am ieșit la o cafea, noi două și cu el. A venit și presa. Și vă dați seama că a doua zi a apărut peste tot la televizor. Eu am declarat și în interviul respectiv că suntem doar prieteni și am ieșit la o cafea, nu vorbim despre o relație. La Capatos am fost și am declarat același lucru. Asta a fost tot, nu a fost nimic altceva între mine și Tristan. Nu este genul meu de bărbat cu care să fiu. Mai ales că peste o lună eu m-am logodit. Atunci nu înțeleg de ce sunt denigrată în halul ăsta. E incredibil câtă răutate aveti în voi!" a spus Otilia Bilionera.

De ce sunt acuzati frații Tate. Aceștia se află în arest preventiv

Fraţii Tate (cu cetăţenie britanică) şi două tinere complice (o fostă poliţistă şi iubita lui Andrew Tate) sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contracost pe site-uri de profil. Din aceste activităţi, ar fi obţinut importante sume de bani.



Anchetatorii susţin că fraţii Tate racolau tinere sub pretextul începerii unei relaţii de iubire, după care le duceau într-o casă din judeţul Ilfov, unde erau obligate să producă clipuri video, ce erau postate pe site-uri pentru adulţi.



Cei doi fraţi le induceau în eroare pe tinere că ar dori o relaţie de căsătorie/concubinaj şi că ar avea faţă de ele sentimente reale de iubire (metoda 'loverboy').

