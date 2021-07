Orban, despre campania de vaccinare. Zice că nu vrea să fie ”răutăcios”, dar... ”aici suntem”

Ludovic Orban respinge ideea potrivit căreia ar fi responsabil pentru modul în care a evoluat campania: „Ce atribuții am ca președinte al Camerei Deputaților?”

„Cum să fiu responsabil? Ce atribuții am ca președinte al Camerei Deputaților? Ca președinte Partidului Național Liberal, am urmărit sistematic, am realizat îndemnuri, am propus soluții, puteți lua declarațiile mele de acum șase, de acum cinci, de acum patru luni pe tema vaccinării. Nu poate numai Comitetul de vaccinare să deruleze toată activitatea. Este nevoie de implicare a foarte multor instituții, organizații profesionale, structuri pentru a crește rata de vaccinare. Acum, nu vreau să fiu răutăcios, dar trebuie să ne comparăm cu celelalte țări europene și vom vedea unde suntem. Noi trebuie să ajungem la nivelul mediu european. Ăsta e obiectivul și obiectivul nostru e de a determina cât mai mulți români să se vaccineze”, spune Lidovic Orban.

Amintim că premierul Florin Cîțu s-a declarat „mâhnit” de declarația lui Ludovic Orban, potrivit căruia cine a stabilit țintele de vaccinare trebuia să le urmărească.

Peste 100.000 de doze de vaccin Moderna sosesc vineri în România

O nouă tranșă de vaccin de la compania Moderna va ajunge vineri în România. Este vorba de 111.600 de doze, care vor ajunge la București pe cale terestră.

Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, transportul dozelor de vaccin este asigurat de firma producătoare.

Dozele vor fi depozitate la Compania Națională „Unifarm”, iar în perioada următoare vor fi distribuite în centrele regionale existente la nivel național.

Până în prezent, 1.705.200 de doze Moderna au fost recepționate, iar 726.395 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației.