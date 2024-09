Ludovic Orban a explicat de ce nu a reușit alianța cu partidul Uniunea Salvați România (USR) pentru alegerile care urmează să aibă loc în România. Acesta a precizat că vina este a partidului USR, menționând că ”doamna Lasconi mi-a spus că mai are niște lucruri de rezolvat în USR, că mă sună marți, (...) după care nu s-a mai întâmpla nimic”. În continuare președintele Forței Drepte a explicat cerințele din negocieri.

”Nu poți să îți bați joc de niște oameni cum și-a bătut joc de noi”, a spus Orban.

”De ce nu a ieșit alianța?”, a întrebat Oana Stănciulescu, moderatoare emisiunii ”#Rezist”.

„Din cauza USR. Am avut negocieri oficiale cu echipe de negociere cu mandat în spate. Am ajuns la înțelegere, atât noi cât și PMP-ul. Nu ajunseseră la înțelegere cu REPER, dar cu noi și cu PMP-ul a ajuns la înțelegere. Mai mult decât atât, înțelegerea a fost ultima ofertă pe care a rostit-o delegația USR prin gura lui Lasconi. Eu care sunt un om care am experiență în negocieri, știu cum se fac, am avut un mandat de la Consiliul Național și după încheierea negocierilor am anunțat că am convocat Consiliul Național și că voi valida rezultatul acestei negocieri. Am convocat luni consiliul național, am validat rezultatul acestei negocieri, am sunat-o pe doamna Lasconi, doamna Lasconi mi-a spus că mai are niște lucruri de rezolvat în USR, că mă sună marți ca să 'tranșăm lucrurile', citez, după care nu s-a mai întâmpla nimic.

Condiții din negocieri

Am aflat că, de fapt, ceea ce ne-am înțeles nu mai e valabil. Vreau să spun clar și limpede: eu am cerut, în cazul în care Lasconi nu intra în turul doi, adică la un scor de 15%, cinci locuri de parlamentari în condițiile în care noi aveam 14 parlamentari care ne dau astăzi dreptul de a avea delegație în secțiile de votare, care au fost alături de USR timp de doi ani jumate. USR nu putea să depună moțiune împotriva miniștrilor, nu putea să sesizeze Curtea Constituțională, au colaborat cu noi, am fost împreună, am gândit toate demersurile, am fost alături de ei. Mai mult decât atât, am fost în alianță, într-o alianță total neconvenabilă în care noi ne-am mulțumit cu locul șase. Candidatul cel mai bine plasat al nostru a fost locul șase. Eu am renunțat inclusiv la ideea unei competiții interne pentru desemnarea candidatului la prezidențiale și am și declarat public lucrul respectiv și m-am mulțumit cu cinci locuri la 15%. Am cerut reprezentarea actuală parlamentară pe care o avem, adică 14-15 deputați, doar dacă Lasconi intră în turul doi, ceea ce însemna un angajament din partea Forța Dreptei de a face campanie pe viață și pe moarte ca să o scoatem pe Lasconi din turul doi.

Poziționare politică

(...) Politica este un lucru grav. În politică, practic, este vorba de destinul oamenilor, de evoluția unei țări. Nu poți să îți bați joc de niște oameni cum și-a bătut joc de noi, nu numai de noi și de alții. Dacă vor să vorbească, să vorbească liber. În politică trebuie să îți respecți cuvântul dat, contractul de reprezentare este un contract între cetățeanul care îți dă votul pentru ceea ce promiți că vei face și tu trebuie să respecți ceea ce ai promis că vei face. La fel e și în înțelegerile cu partenerii politici. Cum să poți să fii un partener dezirabil de cuvânt care poate să intre într-o alianță de guvernare, care poate să negocieze un program de guvernare, dacă tu n-ai cuvânt, dacă tu una spui și alta faci?

Cel mai rău a fost că noi am aflat din presă lucrul acesta. Adică nici măcar această minimă decență să îi dai un telefon omului cu care ai stat la masă să îi spui: 'Uite, nu mai vrem, că avem alt calcul'. Pe de altă parte vă spun că e mai bine că s-a întâmplat așa pentru că vad evoluția și mi se pare că am făcut o evaluare greșită în privința lui Lasconi”, a precizat Ludovic Orban.

