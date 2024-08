Oana Florea, de la Congresul PSD: Trebuie speculat acest rol important al României - Video

Deputata Oana Florea, prezentă la Congresul PSD de astăzi, a declarat că rolul României a crescut în această perioadă,

"Rolul României din punct de vedere al securității regionale și din punct de vedere geopolitic a crescut și atunci în mod clar trebuie speculat din punct de vedere politic, de premier, de ministrul de Externe la ședințele de consiliu, atât la nivel NATO, cât și la nivelul Uniunii Europene, cum spuneam, trebuie speculat acest rol important al României și câștigat în plan politic.

Mie mi s-a părut că Marcel Ciolacu s-a mișcat foarte bine pe plan extern de când este premier, a avut niște deplasări extraordinar de interesante. Aș menționa SUA, Israel, a știut deja să sesizeze care sunt contactele cele mai importante ale țării și cred că drumul către președenție este unul deschis pentru el", a declarat Oana Florea de la Congresul PSD.

Oana Florea: Partidul a crescut de când Marcel Ciolacu a preluat conducerea

Întrebată care sunt calitățile personale ale candidatului PSD Marcel Ciolacu din această perspectivă a unei președenții în vreme de conflict, aceasta a spus: "În primul rând trebuie să fie un lider pentru că oamenii au nevoie de un lider și eu cred că a demonstrat asta din două puncte de vedere care se pot vedea clar. În primul rând, partidul a crescut.

Deși noi am fost la guvernare, partidul a crescut de când Marcel Ciolacu a preluat conducerea partidului. Și în al doilea rând, ca premier, pentru că a fost călit în niște situații destul de sensibile, cu proteste în stradă, cu război la graniță, cu plafonări de prețuri etc, și a știut să țină în echilibru economia, plus stabilitatea politică de care ne mândrim pentru că a fost un semnal important în plan extern. Iar din punct de vedere economic a reușit să țină în echilibru economia într-o perioadă în care post-pandemie erau multe probleme: deficit, inflație - cu ele ne luptăm și acum, dar cel puțin cifrele merg în direcția cea bună, adică inflația e în scădere, cu deficitul negociem, la fel, ca în următorii 7 ani să ajungem la cele 3% de la Maastricht".

Precizăm că delegaţii la Congresul ordinar al Partidului Social Democrat (PSD) l-au reales, la 24 august 2024, pe Marcel Ciolacu în funcţia de preşedinte al partidului şi, totodată, au validat candidatura acestuia din partea PSD la alegerile prezidenţiale din acest an. Alături de Marcel Ciolacu, au fost aleşi, de către cei 2.253 delegaţi care au votat "pentru" la congres, şi ceilalţi membri ai noii conduceri a PSD.

