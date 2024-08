Ministrul Adrian Câciu, declarații de la Congresul PSD: Câteodată adevărul supără

Ministrul Adrian Câciu a lansat un pariu la Congresul PSD.

„Pariul pe care l-aș avansa este că România în 2027 va absorbi toți banii din fondurile de coeziune. Va fi pentru prima oară când nu mai intră în extindere, știți că, și acum, am absorbit la final de exercițiu, la peste 3 ani de când s-a închis exercițiul, banii din 2014-2020. Ceea ce vreau să facem este ca banii să între rapid în România în 2027 să avem toți banii cheltuiți. Ăsta este pariul, plus PNRR-ul pe care să îl implementăm în totalitate. O să mai avem o reașezare în PNRR pe partea de împrumuturi pentru că acolo ele se duc pe deficit și vrem să lăsăm doar investițiile care se pot realiza, să nu pierdem niciun ban din granturi, din fondurile nerambursabile, care li se cuvin României și, dacă este cazul, anumite investiții care n-au început din împrumut va trebui să ne uităm atent la ele. Vreau să tragem toți banii pe care îi are România alocați din partea de nerambursabil. Dacă vreți, asta este și ceea ce ne-am asumat în discuția cu Comisia, ceea ne-am asumat și în discuția internă, față de premier, eu, ca ministru, pentru că aceștia sunt banii României și merită să fie atrași”, a declarat ministrul Câciu.

Poziția față de Marcel Boloș, ministrul Finanțelor

Câciu, întrebat dacă ministrul Marcel Boloș ar trebui să rămână în funcție, a spus:

„Din punctul meu de vedere, ar trebui să rămână în funcție. Cred că domnul Marcel Boloș... vedeți, este o luptă, când vrei să faci aceste schimbări, această digitalizare a acestui mamut numit ANAF-ul, trebuie să ai încă ceva în afară de perseverență, trebuie să ai dialog. Dialogul deschis, pe de o parte cu mediul de afaceri, pe de altă parte cu cei care fac documentele sau relația cu ANAF-ul. Și să îți asumi, ca și în relația cu ANAF-ul, dacă lucrurile se birocratizează, să faci schimbări acolo unde se complică lucrurile în loc să se simplifice. Din punctul meu de vedere, este un drum pe care am plecat, o schimbare nu face bine pentru că finanțele publice sunt un domeniu foarte delicat. Vă dați seama, investitorii se uită întotdeauna la ministrul de Finanțe, la ceea ce face și mai ales la schimbarea ministrului de Finanțe”.

Candidatura premierului Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale

Întrebat dacă va câștiga premierul Marcel Ciolacu alegerile prezidențiale, ministrul Câciu a spus:

„Da, sunt convins. Toți o să fim alături și mai mult de cât atât o să fie românii alături pentru că românii au demonstrat că nu mai vor povești, vor realități și e bine, chiar dacă nu ești de acord cu realitatea, câteodată adevărul supără, e bine să recunoști acolo unde ai greșit. Marcel Ciolacu este un om care știe să își asume și ceea ce s-a greșit, dar și ceea ce se poate îndrepta. Vreau să facem pe pași și sunt convins că toată lumea își dorește acest lucru. Avem trei etape, două etape cel puțin foarte importante, este vorba de președinția României, pe de altă parte este vorba de majoritatea parlamentară, este vorba de câștigarea alegerilor parlamentare. După care, așa cum am văzut că funcționează echipa din cadrul PSD, cu siguranță vom avea o analiză sau vor avea o analiză împreună cu noi, cei din conducere, astfel încât să se găsească în continuare o formulă de echilibru pentru că PSD în echilibru dă performanță, PSD dezechilibrat nu mai dă performanță”.

