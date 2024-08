O vilă superbă a fost renovată, dar e ascunsă privirii de alte construcții mai înalte. Unde în România poți vedea această „bijuterie“ / foto în articol

Jurnalista Magda Băncescu a scris despre Vila Sandu, cunoscută și sub numele de Vila Rosetti, subliniind importanța acestei bijuterii arhitecturale din Câmpulung Muscel. Ea a evidențiat efortul proprietarilor în renovarea clădirii, care este considerată un bun al întregii comunități și nu doar al unor persoane private. Potrivit acesteia, vila, situată pe strada Mihai Bravu, este ascunsă de construcțiile din apropiere.

„Îngăduiţi-mi încă trei vorbe despre Vila Sandu (i se spune şi Vila Rosetti), o bijuterie a arhitecturii câmpulungene, pentru a cărei renovare proprietarilor li se cuvine aprecierea comunităţii locale. Când vezi o clădire atât de frumoasă, simţi că este a întregului oraş, nu doar a unor persoane private, cărora le aparţin în totalitate efortul lăudabil şi meritul pentru punerea în valoare a imobilului monument istoric.

Unde este?, am fost întrebată după postarea precedentă. Din păcate, nu este la vedere, fiind mascată de construcţiile înalte de pe Matei Basarab. Din dreptul Cercului Militar/Casa Armatei porneşte strada Mihai Bravu, care urcă în direcţia Grui. Între cele două braţe ale străzii este amplasată această splendoare arhitecturală, pe care v-o arăt şi prin comparaţie cu o fotografie de la începutul anilor 1900, din colecţia lui Gheorghe Chiţa.", a scris jurnalista Magda Băncescu.

Vila Sandu, reşedinţa de vacanţă a lui Alexandru Rosetti

Potrivit jurnalistei, vila a fost reședința de vacanță a lui Alexandru Rosetti (1895-1990), lingvist și membru al Academiei Române. Într-un interviu din 1973, Rosetti povestea despre dragostea sa pentru munte, dezvoltată în copilărie la Câmpulung Muscel. De asemenea, el menționa schimbările din oraș și regiune de-a lungul timpului.

Rosetti a explorat munți din întreaga lume, inclusiv Himalaya, și a trăit până la 95 de ani.

„Câmpulung şi dragostea pentru munte a lui Alexandru Rosetti

Am adus vorba la alte postări despre Vila Sandu, construită înainte de anul 1900, pe care deţinătorii actuali au renovat-o impecabil.

Vila a fost reşedinţa de vacanţă a lui Alexandru Rosetti (1895-1990), lingvist, filolog, editor, istoric al limbii române, profesor la Facultatea de Litere din Bucureşti şi membru titular al Academiei Române din 1948.

În 1973, apărea în „România Pitorească”, un interviu acordat de Alexandru Rosetti, în care acesta povestea cum a ajuns să îndrăgească muntele. „Toată copilăria mea, vara, am petrecut-o la Câmpulung Muscel (a şi urmat şcoala primară la Câmpulung). Am tot umblat pe dealurile acelea, aşa că din copilărie m-am deprins cu muntele. Săptămâna trecută, am fost la Câmpulung cu Liviu Călin (poet, critic, istoric literar). Am urcat dealul Gruiului până la Bughea. S-a schimbat foarte mult Gruiul. Oraşul a început să se întindă. Câmpulungul avansează, la fel şi Bughea. S-au clădit fabrici care nu erau.”, povestea academicianul în urmă cu 51 de ani.

A colindat munţi din ţară şi din străinătate, având experienţe până şi în Himalaya. Alexandru Rosetti a trăit 95 de ani.", a scris jurnalista Magda Băncescu pe pagina de Facebook.

