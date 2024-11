O treime dintre români au în plan cumpărături de "Black Friday". Suma minimă pe care vor să o cheltuie

Conform datelor prelucrate de tbi bank, aproape 53% dintre români s-au pregătit pentru a intra în febra reducerilor din "Vinerea Neagră". Deşi cei mai mulţi au în plan să cheltuie o sumă semnificativă (cel puţin 500 de lei), valoarea este comparabilă sau chiar mai mică decât anul trecut pentru 72% dintre consumatori.



Astfel, o treime vor să cheltuie cel puţin 1.000 de lei, peste 43% nu au însă bani puşi deoparte şi se bazează fie pe salariul din luna octombrie, fie plănuiesc să se împrumute.

Totodată, opt din zece (83%) dintre respondenţi urmăresc evoluţia preţurilor înainte de "Black Friday", iar peste 30% spun că monitorizează produsele dorite cu mai mult de o lună înainte.



După părerea a circa 36% din totalul celor chestionaţi, reducerile din 2024 vor fi mai mici decât anul trecut, în timp de doar 10,2% se aşteaptă la reduceri mai mari.



De asemenea, 42% dintre respondenţi caută cel mai mic preţ pentru produsele de care au nevoie, 37,7% aleg să cumpere ce îşi doresc doar dacă preţul este la nivelul dorit, în timp ce 20,5% vor face achiziţii doar dacă reducerea este una substanţială. În acelaşi timp, 58,5% vor alege să cumpere ceva doar dacă discountul este de cel puţin 30%.

Aproape trei sferturi dintre cumpărători (72%) vor produse de care au nevoie personal sau în casă

Datele tbi credit arată că printre produsele pe care românii au în plan să le cumpere de "Black Friday" se află: electronice (40,5%), electrocasnice (39,2%), IT (27,8%), fashion (18,4%), home&deco (13,1%), beauty (11,7%), alimente şi băuturi (10,5%) şi jucării (9,3%).



În acest context, aproape trei sferturi dintre cumpărători (72%) vor produse de care au nevoie personal sau în casă, 28,1% vor să cumpere cadouri de Crăciun, 27,5% vor să achiziţioneze diverse cadouri pentru familie şi prieteni, iar aproape 20% vor produse cu valoare mare, pe care plănuiau să le achiziţionez în acest an, dar aşteptau ofertele de "Black Friday".



Sondajul tbi bank a fost realizat în luna octombrie a acestui an, la nivel naţional, prin platforma iVox, pe un eşantion total de 1.171 utilizatori de Internet din România, dintre care peste 48% femei, iar aproape 39% cu un venit net mai mare de 5.000 de lei, conform Agerpres.

