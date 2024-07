O scriitoare româncă ce locuiește de 25 de ani în Spania, mesaj emoționant: "Niciodată nu uiți de România. Încă mai primesc pachet de acasă în fiecare an" - VIDEO

Eugenia Mucea, o scriitoare româncă stabilită în urmă cu aproape 25 de ani în Spania, spune că românii din străinătate nu uită tradițiile, sărbătorile sau mâncărurile tradiționale.

"Oricâți ani ai locui în afara României, deci în străinătate, niciodată nu uiți, cred eu că majoritatea, poate sunt și o mică parte de români care uită, dar majoritatea nu uităm nici tradițiile noastre, nici mâncărurile noastre, nici sărbătorile noastre.

Eu, spre exemplu, să-ți povestesc foarte pe scurt, când am ajuns în Spania, era luna noiembrie din anul 2000. Atunci nu era aproape nimic, nu erau asociații. A venit 1 decembrie și eu am am căutat un ceva care să sărbătorească ziua României. N-am găsit nimic.

În schimb, acum sunt, Institutul Cultural Românesc, ambasadele care-ți oferă lansări de carte, Ambasada României la Madrid. Domnul Lavinioeni, domnul ministru se ocupă în mod special de un program care se numește 'Vinerea acasă la ambasadă', unde pot să-ți lansezi cărțile, unde sunt evenimente culturale. Acum, în momentul de față, putem să facem orice să ne aducem aminte de România și să o sărbătorim aici. Tot ce vrem, obiceiuri, tradiții, sărbători, le putem transfera aici", spune românca.

Eugenia povestește că încă mai primește pachet de acasă



Eugenia Mucea spune că, deși locuiește în Spania, de 24 de ani, încă mai primește pachet de acasă.

"Eu înainte nu mergeam acasă decât vara. Deci toate sărbătorile de Crăciun, de Paște, mi le sărbătoream aici. Țin minte că chiar de la început, chiar de la început, dacă nu-mi trimiteau de acasă pachetul, dacă era sărbătoarea Crăciunului, trebuia să-mi trimită pachetul cu de-ale porcului, cârnați ș.a.m.d.

Iar dacă era săptămâna Paștelui, cu mielul pe care mi-l trimitea de acasă. După 24 de ani, încă mai primesc de acasă în fiecare an, și de Crăciun, și de Paște.

Am fost acum acasă, mi-am lăsat hainele acasă și în loc de haine mi-am băgat în geamantan de toate și chiar și pâine și mă tot gândeam: doamne, să nu mi le ia. Am trecut bine mersi, nu s-a întâmplat nimic și am ajuns cu ele acasă", mai povestește scriitoarea Eugenia Mucea, de la Casa Română de Cultură Getafe.

Urmărește emisiunea integrală:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News