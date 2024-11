"O să vă întrebați ce caut eu pe TikTok..." Primarul Brăilei, mesaj pentru vicepreședintele ANCOM care cere interzicerea platformei în România (VIDEO)

"O să vă întrebați ce caut eu pe TikTok. În seara aceasta, am citit o știre. Mă îngrijorează!!!! Pavel Popescu, unul de pe la PNL, vicepreședintele ANCOM, instituția care reglementează telecomunicațiile, cere suspendarea TikTok în România!!! Nu sunt fan TikTok, n-am fost pe TikTok până acum, dar asta NU cred ca e o măsură democratică!!!" a spus edilul municipiului Brăila.

Primarul Marian Dragomir nu are cont de TikTok. Sau, mai bine zis, nu a avut până în seara aceasta când, la ore târzii, s-a gândit să-și deschidă cont și să posteze primul clip, ca o atenționare la adresa liberalului care intenționează să suspende cea mai populară rețea socială din considerente care țin de tensiunile din ultimele zile, în urma alegerilor din 24 noiembrie.

Tot în cursul zilei de astăzi, pe fondul războiului online între tabere care s-a pornit de la declararea lui Călin Geogescu câștigător în turul I, primarul a mai postat pe pagina personală de Facebook, acolo unde este extrem de activ și interacționează zilnic cu cetățenii:

"Poporul are întotdeauna dreptate și votul trebuie respectat. Democrația, pe care trebuie să o prețuim cu toată ființa noastră, nu este despre dezbinare și ură. Am fost mereu un primar care a pus pe primul loc cetățenii, indiferent cine s-a aflat la guvernare. Am luptat în pandemie cu toată forța împotriva măsurilor aberante ale PNL & USR și n-am plecat niciodată capul în fața mai marilor de la București.

Nu trebuie să fim dezbinați. Respectați-vă între voi indiferent de opiniile politice pe care le aveți. Să prețuim democrația și tot ce am câștigat cu un preț atât de mare și dureros!!!

Cu prietenie,

Dragomir Viorel Marian"

