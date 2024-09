O pisică pierdută de stăpâni într-o excursie s-a întors singură acasă de la 1.500 de kilometri depărtare

Felina iubitoare de aventură - numită Rayne Beau - se pare că a făcut călătoria de 1.500 de kilometri din Wyoming după ce s-a speriat în timpul unei excursii cu stăpânii săi, potrivit Sky News.

Proprietarii, Benny și Susanne Anguiano, le-au dus pe Rayne Beau și pe sora sa geamănă la Yellowstone's Fishing Bridge RV Park, pe 4 iunie, în ceea ce a fost prima excursie în pădure a celor două feline.

Cu toate acestea, vacanța s-a încheiat prost după ce Rayne Beau s-a speriat și a dispărut.

În ciuda faptului că au căutat-o timp de patru zile, stăpânii nu au reușit să-și găsească animalul de companie pierdut, iar în cele din urmă s-au întors acasă la Salinas.

În ciuda faptului că s-a îndreptat spre casă, Susanne Anguiano a spus că nu și-a pierdut niciodată speranța că își va găsi pisica.

În august, soții Anguiano au primit un telefon surpriză de la compania de microcipuri a lui Rayne Beau pentru a le spune că animalul lor de companie este în siguranță și bine la Society For The Prevention of Cruelty To Animals (SPCA) din Roseville, California.

Adăpostul pentru animale se afla la aproape1.448 km. de Yellowstone și la doar 322 km. de casa lor.

O femeie care a văzut-o prima dată pe Rayne Beau rătăcind pe străzile orașului din nordul Californiei a hrănit-o și i-a dat apă până când a reușit să o prindă pe 3 august, după care a predat-o la SPCA.

Proprietarii lui Rayne Beau au luat animalul la o zi după ce au fost informați cu privire la acesta.

Între timp, felina slăbise 6 kg și avea „labele bătute”

Susanne Anguianos a spus că a slăbit șase kilograme, adăugând: „Cred cu adevărat că a făcut drumul în mare parte singură. Labele sale erau cu adevărat bătute. A pierdut 40% din greutatea corporală și avea un nivel foarte scăzut de proteine ​​din cauza nutriției inadecvate. Deci, nu a fost îngrijită”.

Rămâne un mister cum a ajuns Rayne Beau la Roseville, iar proprietarii săi speră acum să afle mai multe detalii despre aventura pisicii.

Rayne Beau a fost echipată acum cu un tracker global GPS, care să fie de folos în cazul în care se va pierde din nou.

