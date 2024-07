O mamă își protejează bebelușul în mijlocul haosului de la spitalul bombardat din Kiev /video

Cu vocea tremurândă, femeia de 33 de ani a vorbit în timp ce ieșea dintr-un adăpost antiaerian, după unul dintre cele mai grave atacuri cu rachete rusești asupra Kievului din ultimele luni. Atacul rar din timpul zilei de luni a distrus aproape complet secțiuni ale celui mai mare spital de copii din Ucraina.

"A fost înfricoșător. Nu puteam să respir", a spus Kravchenko pentru sursa citată, în timp ce lucrătorii de salvare și soldații căutau supraviețuitori în grămada uriașă de dărâmături și clădiri ruinate. "Încercam să-l acopăr. Încercam să-l acopăr cu această pânză pentru a putea respira.", a mai adăugat ea.

Spitalul Okhmatdyt este renumit în toată Ucraina și dincolo de granițele sale pentru facilitățile de îngrijire a copiilor și efectuează aproximativ 10.000 de proceduri chirurgicale anual. Aproximativ 600 de copii sunt tratați la această instituție în fiecare zi. Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că două persoane au fost confirmate decedate și 16 rănite la fața locului, iar o anchetă pentru crime de război a fost lansată.

Cu toate acestea, salvatorii se temeau că mai multe persoane ar putea fi dispărute, continuând să caute prin dărâmături aproape opt ore după atac. În întreaga țară, cel puțin 29 de persoane au murit într-un val de atacuri cu rachete, făcând din această zi una dintre cele mai mortale zile ale războiului din acest an. Rusia susține că nu țintește civili, dar mii, posibil zeci de mii, au fost uciși de la începutul invaziei la scară largă în februarie 2022.

