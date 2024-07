O jurnalistă CNN descrie ce a văzut la mitingul lui Donald Trump: A căzut imediat la pământ. L-au auzit țipând, cerându-și pantofii. Toată lumea era șocată

Alayna Treene, o jurnalistă CNN care a fost prezentă la evenimentul în care a existat tentativa de asasinat la adresa lui Donald Trump, a descris scena din timpul mitingului fostului președinte Donald Trump din Butler, Pennsylvania, unde a urmat haosul după ce s-au tras focuri de armă, rănindu-l pe fostul președinte.

Jurnalista CNN spune că întregul eveniment a fost șocant și spune că Donald Trump a căzut imediat la pământ. Mulți dintre cei prezenți la fața locului au fost furioși și și-au îndreptat furia spre presă, căutând o explicație pentru incident.

Mai mult, Alayna Treene spune că a vorbit cu un bărbat care se afla în tribune, în spatele scenei, aproape de locul unde un bărbat a fost împușcat și ucis și care a ajutat la transportarea cadavrului.

"Vreau să spun că nimeni nu se aștepta la ceea ce s-a întâmplat, la scurt timp după ce Donald Trump a urcat pe scenă. Stăteam la pupitrul de sus și relatam despre discursul său.

Am putut auzi din partea dreaptă a scenei, chiar de pe umărul lui Donald Trump. De acolo veneau împușcăturile. Desigur, pe moment nu era clar ce era. Am aflat mai târziu că era vorba de aceste împușcături și gloanțe trase spre locul de desfășurare.

Donald Trump a căzut imediat la pământ. Se putea auzi haos în mulțime. Oamenii țipau. Puteai auzi Serviciul Secret spunându-le tuturor să coboare. A fost o agitație absolută acolo. Și apoi, oamenii erau foarte furioși. Toată lumea era - cel puțin cei pe care i-am văzut în mulțime imediat după - șocată de ceea ce se întâmplase. Unii oameni și-au îndreptat furia asupra presei, căutând, cred, o cale de ieșire pentru ceea ce se întâmplase", a declarat jurnalistul CNN Alayna Treene.

L-au auzit pe Donald Trump țipând, cerându-și pantofii

De asemenea, Alayna Treene a relatat că un alt cuplu aflat la eveniment l-au auzit pe Donald Trump țipând, cerându-și pantofii, în timp ce agenții Secret Service îl duceau în zona de siguranță.

"Și am avut ocazia să vorbesc cu mulți dintre participanți imediat după eveniment, după ce am fost cu toții escortați afară din incintă. Am vorbit cu un bărbat, numele său este Joseph Mine. De fapt, el stătea în spatele scenei, în tribune, lângă locul în care un om a fost ucis mortal.

Vreau să vedeți ce mi-a spus: Știți, știam că sunt focuri de armă, dar nu puteam spune de unde vin. Părea că vine din spatele gradenelor. Iar bărbatul din tribună, aflat cam în dreapta mea, a fost împușcat în cap și a fost ucis. Și o altă femeie, nu știu exact unde era în tribune. Cred că era fie în spatele meu, fie la dreapta mea. Se pare că a fost lovită în antebraț și în mână.

Vezi și: Bărbatul ucis la mitingul lui Trump s-a aruncat în fața glonțului care se ducea spre fiicele lui

Întreaga familie a bărbatului care a fost împușcat și ucis a fost acolo și a fost martoră la ceea ce s-a întâmplat. A mai spus că a ajutat la căratul cadavrului din tribune. Deci, o seară foarte emoționantă, o scenă foarte dureroasă.

De asemenea, am vorbit cu un alt cuplu care se afla într-unul dintre primele rânduri la acest miting, foarte aproape de scena unde se afla Donald Trump.

Mi-au spus că l-au auzit țipând, cerându-și pantofii în timp ce Serviciul Secret încerca să îl escorteze afară, că au fost foarte ușurați să îl vadă ridicându-se și ridicând pumnul în aer și țipând, luptând.

Așadar, emoții foarte amestecate în legătură cu ceea ce s-a întâmplat noaptea trecută, dar cu toții foarte șocați de ceea ce s-a întâmplat", a mai spus Alayna Treene.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News