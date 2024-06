O femeie care se plimba a descoperit accidental o comoară uriașă veche de peste 900 de ani / foto

Experții de la Muzeul Argintului Ceh și de la Institutul de Arheologie din Praga al Academiei de Științe a Republicii Cehe au câteva teorii cu privire la comoara descoperită de femeie: poate monedele au fost destinate inițial salariilor soldaților, sugerează ei, sau chiar să fi fost un fel de pradă de război.

În urmă cu un milenii, în perioada în care monedele au fost bătute, era epoca tulbure a casei lui Přemysl. Între anii 999, când a murit Boleslav „Cuviosul” și sfârșitul secolului al XII-lea, când Otakar I a stabilit oficial Boemia ca regat, Praga a fost practic epicentrul unor certuri familiale aproape constante la nivel național.

„[A fost] probabil plasat [acolo] în primul sfert al secolului al XII-lea, într-o perioadă de instabilitate politică internă”, a explicat Velímský. „La acea vreme, în țară existau dispute între membrii dinastiei Přemysl cu privire la tronul princiar al Pragăi”, explică cercetătorii.

Inițial, comoara a fost depozitată într-un vas de ceramică – dar după nouă secole de utilizare a pământului, inclusiv prin arătură, doar baza a rămas intactă. Comoara în sine, totuși, reprezintă cea mai mare colecție de monede medievale timpurii găsite în regiune, cuprinzând ștanțe a cel puțin trei monarhi din secolele al XI-lea și al XII-lea.

Monedele sunt acum procesate și vor fi expuse publicului până în vara anului 2025. Și mai este mult de lucru: „personalul muzeului va […] înregistra toate părțile descoperirii din colecție”, a explicat Lenka Mazačová, director al Muzeului Ceh al Argintului din Kutná Hora. De asemenea, „trebuie să se asigure curățarea monedelor individuale și eventualele intervenții de restaurare, fotografierea lor în scop publicitar și promoțional […] inclusiv pregătirea unui catalog detaliat”.

La o analiză mai detaliată a monedelor, experții ar trebui să poată afla nu numai cine le-a bătut, ci și locul în care acestea au fost realizate. Asta pentru că argintul care a fost folosit pentru a realiza monedele poate fi urmărit, prin intermediul elementelor găsite și în aliaj, până la locația exactă de extragere - motiv pentru care monedele vor fi scanate cu raze X pentru a se determina compoziția acestora.

Deși nu este o coincidență, în perioada medievală, regiunea în care s-au găsit monedele era responsabilă pentru aproximativ o treime din toată producția de argint din Europa, datorită depozitelor naturale bogate de metal. Mazačová însă bănuiește o origine non-locală:

„Cel mai probabil, monedele au fost bătute în monetăria din Praga din argint care era importat în Boemia la acea vreme”, a spus ea.

Oricare ar fi rezultatul, totuși, experții sunt de acord că descoperirea este „una dintre cele mai mari descoperiri din ultimul deceniu”. Femeia care a ieșit să facă mișcare ar trebui să primească aproximativ 10% din valoarea comorii drept recompensă.

