O familie din Sibiu a primit o factură de 27.000 de euro la curent

O familie din Sibiu s-a trezit cu o factură la curent în valoare de peste 130.000 de lei. După mai multe petiții trimise către compania de electricitate, singurul lucru care s-a rezolvat a fost schimbarea contorului. Factura este însă în continuare activă și apare ca restantă.

Familia Giurgiu a primit factura la curent în valoare de aproape 27.000 de euro, pe care ar fi trebuit să o plătească în luna august a acestui an. Cu toate că au făcut mai multe adrese către companie, suma pe care o au oamenii de plătit nu a fost încă anulată, ci doar li s-a schimbat contorul. Problema ar fi apărut de la o eroare dată de contorul de curent.

„Ne-au asigurat că nu este nicio problemă, mai sar contoarele și că această problemă se va corecta. S-a corectat prin emiterea acestei facturi astronomice. Am trimis mai multe petiții către companie, ni s-a comunicat că au fost înaintate, dar nimic nu s-a rezolvat. Noi avem în continuare factura activă pe aplicație și apare că e restantă. Noi nu o să plătim așa ceva”, spune Florin Giurgiu.

Familia a trimis mai multe petiții companiei de electricitate

În petițiile trimise către compania de electricitate, familia Giurgiu menționează faptul că până la montarea noului contor facturile lor erau de aproximativ 174 de lei pe lună, comportamentul lor din punct de vedere al consumului electric fiind același ca în ultimii cinci ani, „poate chiar mai redus, punând becuri economice în casă și eliberând etajul, stând doar la parter, două persoane. Nu mai folosim clima, iar încălzirea se face exclusiv pe gaz”.

De când au sesizat pentru prima dată problema au trecut 40 de zile, fără ca cei doi sibieni să primească vreun răspuns concret. După o lună de când au descoperit problema, compania le-a trimis un electrician care a schimbat contorul. Cu toate acestea, problema facturii nu a fost rezolvată.

„Nu avem cum să consumăm 200.000 de kW într-un an, un an jumătate. Nu are nicio logică și dacă este cazul îi vom acționa în instanță.”

Deși compania a spus că indexul a fost eronat, factura încă apare ca activă

La solicitarea reporterilor Digi24, compania de electricitate a transmis că indexul eronat a fost stornat. „În data de 15.07.2021 s-a efectuat citirea contorului, conform planificării, de către operatorul de distribuție (OD). În data de 30.07.2021 a fost transmisă o sesizare de index incorect către OD, iar urmare a analizei făcute, in data de 02.08.2021 indexul eronat a fost stornat (corectat). Grupul de măsură defect a fost înlocuit în data de 01.09.2021”, se arată în răspunsul transmis de companie.

Totuși, Florin spune că factura îi apare ca activă în continuare și că trebuie plătită, scrie TurnulSfatului.