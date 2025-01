O casă din Malibu a fost singura clădire care a rămas intactă după incendiului din California. Care-i secretul ei / video

Dar, în aceste zile, au fost difuzate imagini ale unei construcții care, aproape miraculos, a rămas aproape intactă după trecerea flăcărilor, în timp ce cele din jurul ei au ars până la temelii.

Casa, evaluată la nouă milioane de dolari, îi aparține lui David Steiner, un antreprenor pensionat în domeniul gestionării deșeurilor, care nu se afla acasă în momentul incendiului.

Însă rămânerea intactă a casei, de 400 metri pătrați și patru dormitoare, are o explicație. Potrivit lui Steiner, proprietatea a fost construită pentru a rezista cutremurelor. Are pereți din stucco și piatră, un acoperiș ignifug și piloni înfipți la 15 metri în patul de rocă pentru a ajuta la susținerea posibilelor valuri puternice provenite de pe plajă.

„Pentru a fi complet sincer, vă zic că niciodată nu am crezut că un incendiu de vegetație va ajunge pe Pacific Coast Highway și va provoca un astfel de foc”, a spus Steiner pentru New York Post.

„Am zis așa: „Dacă vreodată va fi un cutremur, această casă va fi ultima care se va distruge”. Sincer, nu am crezut că dacă ar fi un incendiu, aceasta ar fi ultima care s-ar distruge. Arhitectura este destul de frumoasă, dar stucco-ul și acoperișul ignifug sunt cu adevărat frumoase”, a spus Steiner.

Steiner, originar din Texas, a spus că a fost un șoc total să descopere că locuința sa reușise să rămână întreagă în ciuda incendiilor de vegetație și a crezut că va ceda flăcărilor ca multe alte case. „Este un miracol, miracolele nu încetează niciodată”, a spus el.

Antreprenorul a crezut că locuința lui a fost devastată de flăcări, până când prietenii lui l-au contactat pentru a-i spune că a sa casă era „în toate știrile”. „Am început să primesc poze și mi-am dat seama că am reușit să trecem prin asta”, a spus el.

Steiner a spus că a început să primească apeluri și mesaje text de la prieteni după incendiile devastatoare, dar nu a pus prea mult accent pe norocul său.

Casa miraculoasă din Malibu nu este reședința principală a familiei sale. „Nu aveam acolo amintirile familiei mele”, a spus el, adăugând: „Inima mea este cu adevărat alături de cei care au pierdut totul”.

Stucco este un material de finisaj folosit pe exteriorul clădirilor, care constă într-o pastă alcătuită din var, nisip și apă. Stucco-ul este aplicat pe suprafața exterioară a zidurilor și se întărește pentru a crea o textură durabilă și rezistentă la intemperii. Acesta poate fi lăsat neted sau poate avea o textură mai rugoasă, în funcție de preferințele estetice.

Utilizarea pietrei naturale (cum ar fi granit, calcar, marmură sau alte tipuri de piatră) se face, de asemenea, pentru a construi sau a decora pereții. Piatra este un material foarte durabil și rezistent la foc, dar și la uzură, ceea ce o face ideală pentru construcții de lungă durată.

Împreună, pereții din stucco și piatră oferă o protecție suplimentară, fiind rezistenți la condiții meteorologice extreme, la foc și la șocuri mecanice. Aceste combinații de materiale sunt folosite frecvent în construcțiile din zonele expuse la incendii sau în zonele cu condiții climatice dificile.

