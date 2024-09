O broască râioasă vie a fost găsită într-o pungă de salată de la supermarket / foto în articol

Graham Martin de la Berkshire Reptile Rescue a spus că a fost rugat de către personalul centrului de distribuție Waitrose din Bracknell să prindă broasca, potrivit BBC.

El a spus că de când a intrat în posesia sa, a ținut-o izolată, deoarece nu a fost clar dacă este sau nu o specie invazivă.

Un purtător de cuvânt al John Lewis Partnership a declarat: „Există un proces strict de sortare și spălare care ar fi trebuit să elimine această broască râioasă”.

Graham Martin a spus că i s-a cerut să ridice broasca râioasă luni, după ce a fost returnată vânzătorului de către un client care a cumpărat salata.

„Este într-o cutie drăguță, are niște pământ și câteva frunze în care să se ascundă, are un castron mic cu apă. Am aruncat niște gândaci pentru a mânca. Nu am idee de unde a venit, dar este fericită unde se află.

Interacțiunea cu animale străine nu este niciodată o idee bună, așa că nu putem să o lăsăm în mediu”, a mai zis el.

Martin a adăugat că astfel de incidente sunt surprinzător de frecvente, oamenii cerându-i ajutorul în legătură cu reptilele clandestine pe care le găsesc în bagajele de vacanță sau în fructele și legumele cumpărate din supermarket.

„Anul trecut am mai multe. Anul acesta, am avut trei sau patru", a spus el.

Nu se știe cine a descoperit broasca, dar Martin a cerut detalii pentru a se afla care este proveniența animalului.

Un purtător de cuvânt al John Lewis Partnership a declarat: „În timp ce cultivatorii noștri reduc la minimum utilizarea pesticidelor pentru a promova agricultura durabilă și pentru a reduce daunele aduse vieții sălbatice, există un proces strict de sortare și spălare care ar fi trebuit să elimine această broască râioasă. Deși acest lucru este un eveniment foarte rar, ne pare foarte rău pentru clientul care a găsit animalul”.

De-a lungul timpului au mai existat atfel de situații și în România, în care clienții au găsit insecte sau alte animale în produsele cumpărate.

