O avocată româncă din Madrid spune cum îi depășește uneori pe colegii spanioli: "Am o rezistență mentală mai mare" - VIDEO

Cei doi au dialogat și despre adaptarea românilor în Spania, dar și despre cât îi este de ușor unui avocat român în Occident.

Cristiana Uzuna, o avocată româncă stabilită la Madrid, simte că are un oarecare ascendent față de colegii săi spanioli. Ea spune că are o "rezistență mentală" mai mare și explică acest fenomen prin faptul că, venind dintr-o țară mai slab dezvoltată, a fost nevoită să se adapteze unor situații cu care un "avocat occidental" nu se confruntă. Românca mai scoate în evidență și avantajul uriaș pe care îl reprezintă pentru cariera sa infrastructura eficientă de transport din Spania.

"Știți ce mă ajută? Mă ajută că eu, ca româncă, am o rezistență mentală mai mare decât un avocat occidental. Să vă dau un exemplu aparent banal, dar relevant din punctul meu de vedere: când am venit prima dată în Spania, îmi adusesem mașina, dar îmi era teamă să conduc, din cauza infrastructurii care era prea mare pentru mine. Erau atâtea șosele, atâtea autostrăzi, atâtea șosele de centură. Eu tot timpul mă rătăceam. O foarte bună parte din timp am apreciat transportul public spaniol. Eu îl apreciam și eram fascinată de aceste legături între autobuz, metrou și tren. Când vorbeam cu un coleg avocat spaniol, el spunea că sunt proaste.

Îi spuneam că nu știe ce înseamnă să nu ai această infrastructură deloc. El spunea că poate fi îmbunătățită. Da, este adevărat, dar apreciam faptul că pot să iau un tren la 7:00 și la 9:00 să fiu la Valencia, un tren de mare viteză. Acest lucru costă 30 de euro dus, 30 de euro întors, practic nimic. Poți, datorită acestei infrastructuri, să prestezi servicii juridice pe tot teritoriul Spaniei. În România ar fi incredibil.

Chiar dacă mergi cu avionul, faptul că trebuie să aștepți înainte, pierzi o zi întreagă. Aici, cu trenul, te duci la Barcelona, la Valencia sau la Zaragoza imediat. Dacă am o întârziere cu o linie aeriană, nu primesc automat toți banii înapoi, doar dacă întârzierea este de peste 3 ore. Dar în Spania, de exemplu, am avut un tren de mare viteză și a întârziat 15 minute. Ne-au returnat valoarea biletului și am luat trenul următor", spune românca, în emisiunea Tradiții românești în diaspora, difuzată pe canalele ȘtiriDiaspora și DCNews.

Cristiana Uzuna mai spune că românii s-au adaptat bine în Spania, tocmai pentru că au venit dintr-o țară în care viața e mai grea.

"Sunt anumite lucruri de care nu avem parte în România și le apreciem mai mult în Spania. Unul dintre ele este partea de infrastructură și, mai ales, conexiunea cu trenurile. În Spania este fabuloasă. Din punctul acesta de vedere rezistența mentală e diferită. Românul are o vorbă foarte înțeleaptă: omul se obișnuiește cu binele. Noi venim din anumite realități în care a trebuit să ne adaptăm și să fim creativi. Aici, când vii și ai o societate mai așezată, mai ordonată, în care lucrurile sunt mai predictibile, ți-e mai ușor decât altuia.

Din acest punct de vedere pot să spun că mie, ca româncă, mi-a fost foarte ușor să mă adaptez în Spania pentru că eram mai rezistentă față de un alt avocat occidental", mai spune Cristiana Uzuna.

Tradiții românești în diaspora



Tradiții românești în diaspora este un proiect finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni prin care se dorește sprijinirea românilor care locuiesc în străinătate să descopere și să redescopere tradiții și obiceiuri românești, prezentate într-o formă creativă și interactivă, beneficiind de expunerea unor experiențe personale, dar și de informații documentate științific, existente în patrimoniul bibliotecilor din România.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar vin să sprijine într-o notă originală și bine fundamentată teoretic, misiunea de a încuraja sentimentul de mândrie al românilor, indiferent că se află în țară sau străinătate, pentru valorile tradiționale, laice, creștine sau precreștine.

