Nuclearelectrica saluta anuntul facut de Jonathan Wilkinson, Ministrul Energiei și Resurselor Naturale din Canada, de a sprijini cu 3 miliarde de dolari canadieni dezvoltarea proiectului Unitatilor 3

Anuntul reconfirma parteneriatul strategic intre Canada si Romania in domeniul enegiei nucleare pentru atingerea obiectivelor climatice si de securitate energetica ale Romaniei.

În prezent, Nuclearelectrica are un rol major la nivel national prin operarea la cele mai inalte standarde de siguranta si performanta a Unitatilor 1 si 2 de la CNE Cernavoda, care contribuie cu aproximativ 20% din necesarul energetic al Romaniei, prin furnizarea de energie curata, sigura, stabila si accesibila.

La nivelul anilor 2031/2032, România va adauga aprox. 1400 MWe capacitate instalată prin operarea Unităților 3 și 4 de la Cernavoda, in plus fata de prelungirea duratei de viata a Unitatii 1 pentru 30 ani si mentinerea capacitatii de 700 MWe prin Retehnologizarea Unitatii 1 la nivelul anului 2029. Aceste proiecte strategice vor fi relizate în colaborare cu parteneri canadieni tradiționali și cu susținerea Bancii de Export a Canadei (EDC) si vor contribui la securitatea energetica a Romaniei si la atingerea tintelor de decarbonare. In plus, proiectele vor asigura locuri de munca stabile pentru aproximativ 20.000 angajati in industria nucleara din Romania pentru urmatorii 60-70 ani, contribuind de asemenea la dezvoltarea socio-economica.

Suplimentar, Romania va putea sustine si alte tari din regiune sa isi atinga tintele de independenta energetica si decarbonare. Cu o experienta de 27 ani in operare sigura si performanta, Nuclearelectrica, prin CNE Cernavoda, va consolida potențialul României de a deveni un hub energetic in regiune si va demonstra inca o data capacitatea si pozitia de lider a Romaniei in domeniul nuclear.

"Nuclearelectrica, prin dezvoltarea programului nuclear romanesc reprezintă un pilon strategic pentru securitatea energetică a României. Suntem mandri si onorati sa continuam parteneriatul strategic pe care il avem cu Canada de peste 55 ani prin operarea singurei centrale cu tehnologie CANDU din Europa, si una dintre cele mai performante din lume, in ceea ce priveste factorul de capacitate ridicat. Proiectele noastre nucleare civile sunt repere pentru industria energiei nucleare la nivel global și un pas semnificativ către un viitor energetic curat și durabil cu reactoare nucleare. Acest parteneriat durabil poate fi un exemplu si pentru alte tari care intentioneaza sa isi dezvolte o strategie energetica folosind energia curata, rezilienta si accesibila - energia nucleara." - Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica.

În august 2021, România a semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU) cu Canada pentru a consolida și susține în continuare cooperarea în proiecte civile de energie nucleară, ca urmare a unei relații de 55 de ani între Canada și România în industria nucleara.

Interesul pentru finanatarea Proiectului Unitatilor 3 si 4 in valoare de 3 miliarde dolari canadieni anuntat de Guvernul Canadian, completeaza interesul exprimat de Statele Unite, prin US Exim Bank, de a finanța serviciile tehnice furnizate de SUA pentru Unitățile 3 și 4 ale Nuclearelectrica: finanțarea până la 50 milioane USD din contractul de export al SUA pentru servicii tehnice de pre-proiect ca parte a programului Engineering Multiplier Program (EMP) și până la 3 miliarde USD din contractul de export al SUA pentru servicii de inginerie și de management de proiect pentru contractul de finalizare a Unităților 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda.

Despre Nuclearelectrica

Compania Națională "Nuclearelectrica" SA este compania națională românească producătoare de energie electrică, termică și combustibil nuclear care funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deținând 82,49% din acțiuni, iar ceilalți acționari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013.

Sucursala CNE (CNE) Cernavoda operează două unități nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unități dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear și se află în curs de realizare a unui ciclu integrat de combustibil prin achiziția unei linii de procesare a concentratului de uraniu, în vederea susținerii proiectelor de investiții pe termen lung ale companiei.

Proiectele de investiții ale Nuclearelectrica sunt investiții verzi și vizează securitatea energetică, independența energetică și protecția consumatorilor. Capacitățile de producere a energiei nucleare nu au emisii de CO2, sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, au o dependență extrem de redusă de factorul climatic și sunt sigure. Exploatarea Unităților 1 și 2 a evitat eliberarea a 205 milioane de tone de CO2 de la punerea în funcțiune.

În acest context, SN Nuclearelectrica SA are un rol major în susținerea realizării obiectivelor României, contribuind totodată la securitatea energetică regională prin creșterea capacității de producție de energie nucleară a României până în 2030, prin proiecte strategice de investiții estimate la peste 12 miliarde de euro: retehnologizarea Unității 1, punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4, dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici, în cooperare cu compania americană NuScale Power. Proiectele de investiții ale Nuclearelectrica vor contribui, cu energie curată, la securitatea energetică a României, la dezvoltarea socio-economică, la dezvoltarea industriei nucleare și la formarea unei noi generații de ingineri.

