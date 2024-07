România mai are de așteptat până când locuitorii din toate comunele și satele din România vor putea să își recupereze garanția.

Românii de la sate nu își recuperează garanția de 50 de bani impusă de către autorități prin SGR, lucru despre care am vorbit aici în urmă cu doar câteva zile. În același timp am trimis, către Ministerul Mediului, o solicitare prin care le ceream un răspuns în acest sens. L-am primit, nu contează că a durat aproape două săptămâni, pentru că am înțeles și din răspunsul lor că: "Mai durează!". Așa se fac lucrurile în România, fără grabă, cătinel - cătinel. Așadar, dragi români din mediul rural, sperăm că stați bine cu răbdarea.

"Referitor la solicitarea dvs. R/27487/16.07.2024, vă transmitem informațiile de la RetuRO SGR, după cum urmează:

Obiectivul major pentru acest an al RetuRO SGR, administrator al Sistemului de Garanție-Returnare, este de a îmbunătăți constant funcționarea sistemului. Acesta colaborează îndeaproape cu toate părțile implicate pentru a identifica dificultățile care apar în această perioadă și pentru a optimiza aspectele semnalate de consumatori, comercianți, retaileri, producători.

Sistemul de Garanție-Returnare din România este unul complex, fiind cel mai mare sistem complet integrat la nivel global și al doilea ca mărime din Europa, după cel din Germania. De altfel, lansarea unui program național de o asemenea anvergură, cu o rețea care implică milioane de consumatori și zeci de mii de producători și comercianți, stabilirea unui flux constant pentru ambalaje, de la punerea pe piață până la reciclare, generează provocări pe tot lanțul de implementare.

Conform datelor raportate, în prezent, 75.000 de comercianți s-au înscris în Sistemul de Garanție-Returnare. Dintre aceștia, aproximativ jumătate au semnat deja contractul cu RetuRO pentru colectarea ambalajelor SGR. Cunoaștem faptul că la nivelul întregii țări sunt încă operatori economici care nu s-au înscris în Sistemul de Garanție-Returnare, în special în rândul micilor comercianți. Însă, toți comercianții care comercializează produse în ambalaje SGR au obligația legală de a o face, potrivit HG 1074/2021 (republicată), indiferent de dimensiunea afacerii, precum și de a organiza puncte de returnare a ambalajelor, colectând garanția aferentă de la cumpărători. Le reamintim și îi încurajăm pe cei vizați să se înscrie pe platforma SGR, în secțiunea dedicată lor: https://returosgr.ro/info-comercianti și să organizeze puncte de returnare.

Avem convingerea că, în mod treptat, Sistemul de Garanție-Returnare se va extinde tot mai mult și în localitățile mai mici ale țării, până la nivelul comunelor și satelor. Este o chestiune care ține de timp, dar și de efort și colaborare din partea tuturor celor implicați. Buna funcționare a sistemului depinde de fiecare dintre noi și de modul în care fiecare parte își îndeplinește rolul său.

Atingerea parametrilor optimi de funcționare a sistemului este însă un proces complex și durează aproximativ 18 luni, timp în care toate părțile implicate se adaptează și își ajustează operațiunile. Experiența altor țări arată că peste tot unde a fost adoptat un astfel de sistem, ratele de colectare a ambalajelor au atins 80-90% într-un timp de 2 până la 3 ani. De altfel, nicăieri în lume acest sistem nu a fost lipsit de provocări, acestea fiind similare pretutindeni, fie că vorbim de înscrierea comercianților în sistem, procesul logistic, încercări de fraudare a sistemului sau de înțelegerea de către consumatori a modului în care trebuie făcută returnarea.

Dar progresul Sistemului de Garanție-Returnare este vizibil zi de zi. În cele șapte luni de lansarea acestuia, 2,7 miliarde de ambalaje SGR au fost puse pe piață de către producători, dintre care peste 850 de milioane au fost returnate de consumatori. Aceste cifre demonstrează impactul semnificativ al acestui proiect de importanță strategică, fiind cel mai bun exemplu de sustenabilitate şi de inovaţie din ultimii 30 de ani în materie de economie circulară din România.", este răspunsul primit din partea Ministerului Mediului.

