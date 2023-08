”Nu poți să protejezi pe cineva când pierzi doi tineri, nu ai voie să faci acest lucru!”. Cătălina Porumbel: Ba da, domnule ministru, tăiați în carne vie!

”Această înregistrare are 34 de minute și 48 de secunde. Eu am ascultat-o de șase ori și, vă spun sincer, mi s-a strâns stomacul. Este îngrozitor și primul meu gând a fost cum a putut tatăl lui Sebi să asculte această înregistrare. Această cameră GoPro pe care Sebi o avea în borsetă se activează cu doar câteva secunde înainte de momentul impactului. Se aude lovitura și apoi acel scârțâit de roți, apoi o liniște mormântală. Cei care sună primii la 112 sunt martorii, alți tineri care treceau prin aceeași zonă. Ceea ce este foarte grav este să afli că poliția care a ajuns acolo nici măcar nu a făcut cercetările așa cum trebuia. Această cameră GoPro a fost găsită de tatăl lui Sebi după momentul înmormântării, a avut curiozitatea să vadă ce este pe această cameră. Erau înregistrările de la mare cu tinerii care se distrau și această filmare.

L-am auzit aseară pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, cum spunea că nu-l dă afară pe șeful IPJ Constanța ca să nu paralizeze sistemul. Domnule ministru, sistemul, o parte din el, este paralizat. Sistemul din Constanța este paralizat! Faceți acest exercițiu, pentru că înțeleg că tatăl lui Sebi se duce cu aceste înregistrări și le înmânează polițiștilor pe care-i aveți în subordine: duceți-vă în birou, închideți ușile și ascultați această înregistrare. Înțeleg că premierul v-a dat mână liberă să curățați sistemul de sus până jos. Dvs. nu puteți vorbi despre o criză politică ca să vă salvați imaginea și de aceea nu tăiați în carne vie. Ba da, d-le. ministru, tăiați în carne vie! Aveți mână liberă de la premier. Aici nu vorbim despre o criză politică, ci despre greșeli flagrante făcute de Poliția Română, de la început până la sfârșit.

Dacă se adeverește că la prima oprire acest șofer drogat era cu tatăl său în mașină și la acel filtru era și șeful Poliției Rutiere din Constanța care-l cunoștea pe tatăl lui Vlad Pascu, cu alte cuvinte, erau niște legături acolo, dacă se dovedește că polițiștii detașați de la Capitală la Constanța au fost ținuți pe post de semafoare umane, înseamnă că acolo au fost făcute greșeli grave și cineva trebuie să răspundă.

Nu poți să protejezi pe cineva când pierzi doi tineri, nu ai voie să faci acest lucru! Nu poți să vorbești despre imagine politică când tu trebuie să faci acest lucru. Poate că găsesc o clemență pentru ministrul Predoiu, pentru că este de două luni în funcție, dar pentru șeful IPJ Constanța nu am, pentru șeful Poliției Române, dl Benone Matei, nu am clemență, pentru secretarul de stat, Bogdan Despescu, care este de șase ani în funcție și se ocupă de Poliția Română, nu am clemență. Și nu cred că ar trebui să aibă nimeni!

Eu am doi copii acasă și m-am gândit dacă se putea întâmpla așa ceva și acolo erau copiii mei. Oricine care trăiește în această țară are dreptul să ceară protecție.

Am auzit-o pe una dintre colegele lui Sebi care spunea că ”nu plecăm din țara asta pentru că nu avem bani sau salarii, plecăm din cauza voastră, pentru că voi nu ne protejați, nu ne asigurați un trai”. Și așa este!” a spus realizatoarea Antena 3, Cătălina Porumbel.

Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani, fusese oprit de două ori de Poliție înainte de a provoca un accident mortal între Vama Veche și 2 Mai, unde a intrat într-un grup de opt tineri. Fusese oprit fără a fi deranjat însă, deși nu a prezentat permisul, nu avea RCA și nici nu a fost testat pentru droguri, asta deși ar fi avut droguri în mașină. După ce a intrat în grupul de turiști, a plecat de la locul accidentului. Tatăl lui Sebi, băiatul ucis pe loc, a găsit pe camera GoPro a fiului său, după înmormântare, înregistrarea acelor clipe, în format audio.

Acest articol reprezintă o opinie.