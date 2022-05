Nu o să le mai mănânci niciodată! Din ce sunt făcute, de fapt, JELEURILE

Sunt printre preferatele copiilor, dar te-ai gândit vreodată cam ce conţin aceste jeleuri care sunt atât de consumate? Jeleul tradițional este un preparat dulce făcut din suc de fructe bogate în pectină, fiert cu zahăr până se îngroașă și capătă consistență de gel. Şi totuşi, ştiai că gelatina care se foloseşte pentru fabricarea jeleurilor este o substanță solidă translucidă, incoloră sau ușor gălbuie, fără miros și aproape fără gust, obținută prin fierberea îndelungată a unor țesuturi animale (țesut conjunctiv – piele), țesut osos, cartilagii, îndeosebi de la porcine, bovine, cabaline și pești? Ultimul lucru la care te gândeşti atunci când îţi cumperi celebrele bomboane gumate este că vei mânca şorici şi oase de porc, nu-i aşa? După cum se observă din lista de ingrediente, baza lor o constituie gelatina. Ceea ce nu ştiai însă este că acea gelatină este făcută din şorici de porc (44% pondere între ingrediente), piei de bovine (28%), oase de porc, cal sau vacă (27%) şi alte ingrediente (1%).

Jeleurile industriale nu au nimic în comun cu jeleurile tradiționale, făcute în casă. Jeleurile realizate industrial se fabrică prin adăugarea unor aditivi de gelifiere (gelatine, pectine etc.) care au rolul să producă efectul de gel mai repede, deci mai economic.

Din ce sunt făcute jeleurile industriale?

De regulă, ingredientele regăsite în compoziția jeleurilor sunt următoarele: sirop de glucoză, zahăr, sirop de zahăr invertit, dextroză, fructoză, apă, concentrat de fructe și plante, extract de soc, suc de portocale, suc concentrat de morcov negru, suc de mere fabricat din concentrat, gelatină de porc, gelatină de vită, pectine, ulei vegetal de cocos, ulei vegetal de palmier, ulei de shea, amidon din porumb, amidon din grâu, substanțe de aromatizare, făină de grâu, ceară vegetală, arome și aditivi.

Zahărul din jeleuri, o problemă în plus

Dându-le jeleuri celor mici, practic, ne intoxicăm copiii! Şi nu doar din cauza pectinei şi a coagulanţilor şi coloranţilor nesănătoşi, ci şi a excesului de zahăr din compoziţie. Un studiu trage un semnal de alarmă asupra pericolelor pe care zahărul adăugat în alimentele destinate copiilor cu vârste mici îl are asupra sănătății acestora. La toate produsele analizate, cantitatea de zaharuri declarată de către producători depăşeşte cantitatea de 15 grame zahăr per 100 grame de produs, încălcându-se astfel recomandarea din Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor. Cantitatea de zahăr adăugat în sortimentele de jeleuri analizate variază între 7 și 14 lingurițe de zahăr per 100 grame produs, adică între 43 de grame zahăr și 85 de grame zahăr per 100 grame produs. Conținutul ridicat de zahăr din acest tip de produs explică și valoarea energetică ridicată, aceasta variază între 307,4 kcal și 382,5 kcal. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca cel mult 10% din aportul zilnic de energie pentru adulți și copii să provină din zaharuri libere, ceea ce înseamnă aproximativ 25 de grame de zahăr pe zi.

