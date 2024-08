”Nu ne mai numărați banii, pentru că ne doare”. Claudia Puiu Barraud: Copiii români au nevoie de părinții lor înapoi

„Se pune problema cât de valoroasă este intervenția specialiștilor români din diaspora. Depinde cum o priviți. Noi avem o altfel de educație, într-adevăr. Am plecat de copii, am plecat pentru studii, am plecat pentru a mă dezvolta, nu pentru că nu am fost mulțumită de școala românească. Mă consider în continuare un produs al unei școli prestigioase din România, dar am vrut altceva. Am vrut să văd și ce face altfel de țară. Țara mea preferată este Franța, acolo am învățat altfel, am învățat altfel de abordări și aș vrea ca statul român să fie suficient de inspirat să profite de această cunoaștere pe care noi o avem și în parte în acest moment noi venim cu ea și o oferim în mod voluntar. Avem altfel de abordări, într-adevăr, se spunea și de antevorbitorii noștri.

Banii trimiși în România

Am vrea și v-aș rămâne recunoscătoare să nu se mai menționeze de banii trimiși, pentru că noi, eu ca reprezentant al părinților români din străinătate, nu ne face plăcere să auzim asta, că ne numărați banii. Cu tot respectul pentru domnii care au menționat asta, dar banii aceia îi trimitem pentru a acoperi niște nevoi, niște nevoi pentru care statul manifestă o insuficiență de a o acoperi. Să ne gândim cum fac rost acele persoane de acei bani pentru a trimite, majoritatea sunt... a spus bine cineva, nu îmi mai amintesc, îmi cer scuze, e o bagatelă ceea ce trimitem noi. Nu trimitem bani pentru a investi și pentru a crește România, trimitem bani pentru a acoperi niște nevoi stricte, personale, medicamente, mâncare, lucruri foarte normale.

Vă rog frumos să nu ne mai numărați, banii pentru că ne doare. Numărați câți copii români cresc în România și au nevoie de părinții lor înapoi. Numărați câți copii nu reușesc integrarea la reîntoarcere și părinții sunt obligați să se reîntoarcă. Numărați copiii români care cresc în străinătate și au nevoie de un mediator lingvistic și de un atașat al Ministerului Învățământului pe lângă toate ambasadele și consulatele pentru că sunt anumite state care duc o politică de asimilare, de absorbție, mai ales Franța, și acolo pledez tot timpul ca acel copil român 100% sau franco-român are nevoie să nu fie nul. Să nu anulăm ceea ce aduce din țară sau să nu anulăm părticica aceea care el o poartă în suflet de la România lui bună.

"Noi promovăm în străinătate România bună"

Am spus și spun tot timpul că noi promovăm în străinătate România bună. De ce nu promovăm România frumoasă? Pentru că știm foarte bine că mai are câteva carii, câteva lucruri care nu sunt atât de frumoase și legăm bună, pentru că ne învață și consilierii noștri, bună de bunel. România este bună ca bunicii noștri. Aș încerca sa vă spun, dacă este nevoie, de politici publice. Politica publică nu poate să fie făcută de stat, îmi pare rău să zic, de statele gazdă, pentru că au și problemele lor, și au probleme extrem de importante.

Au migrația lor, migrație care îi afectează și bine ar fi să se facă politici publice în cooperare cu aceste institute și cu aceste departamente de cercetare, și politicienii, și noi, bineînțeles, echipa practică care putem să ne aducem cunoștințele și expertiza. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit această oportunitate. Vă invităm pe 5 octombrie, împreună cu doamna europarlamentară Roxana Mînzatu, care ne-a oferit o oportunitate, să avem un dialog cu administrația locală pentru că noi considerăm că diaspora trebuie conectată la administrația locală, pentru că diaspora nu vine la Palatul Parlamentului, diaspora vine acasă”, a declarat Barraud.

