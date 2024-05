"Nu mai putem recupera timpul pierdut". Tuță, candidatul de la S1, este cel care a cerut accesul animalelor în instituții. A eliminat și dosarul cu șină

”Fac, în august, 40 de ani şi, până acum, am 18 ani de liberalism, de membru al PNL şi 15 de carieră în administrația publică. Am urcat fiecare treaptă în cariera mea prin muncă şi prin rezultatele pe care le-am avut. Dacă ar fi ceva ce să mă recomande, sunt mai degrabă rezultatele acţiunilor şi activităţilor pe care le-am întreprins. Din 2020, sunt în Parlamentul României, sunt la al şaptelea mandat de chestor al Camerei Deputaţilor şi nu am stat degeaba. Am avut mai multe iniţiative care îi privesc pe oameni. De la elemente de legislație şi privind animalele - aici, încă este în dezbatere publică legea privind accesul animalelor în instituţiile publice -, dar şi iniţiative care i-au degrevat pe oameni de o birocraţie inutilă pe care o avem - celebrul dosar cu şină. Am constituit o comisie specială a cărui președinte sunt - Comisia pentru Automatizarea şi Viitorul Muncii”, a spus George Tuță, în emisiunea DC Anima, de la DCNews TV.

"Nu mai putem recupera timpul pierdut"

”Parlamentul este zona perfectă în care să ai dezbateri despre măsuri actuale ce pot influența viitorul. Şi, dacă nu pregătim legislaţia acolo unde este un eşec, de obicei, nu mai putem recupera timpul pierdut. De asta, e important ca inclusiv în zona protecției animalelor să luăm măsuri de pe acum, ştiind problemele care există în societate. Putem construi cadrul legislativ, urmând ca mai apoi să avem implementarea la nivelul administrației locale. Şi poate acesta este şi motivul pentru care candidez, pentru că, la nivel local, poţi avea un impact mult mai mare în viaţa cotidiană a societăţii, iar Sectorul 1, în această perioadă, s-a degradat total, nimic bun nu s-a întâmplat, doar lucruri rele pe care oamenii ni le zic pe stradă, mult mai puternic şi mult mai tare decât aş putea face eu din postura de candidat. Sunt oameni care au avut de suferit - fie că vorbim de locuri la şcoală, fie că vorbim de iubitorii de animale. Să ne aducem aminte că mandatul actualei administraţii a început cu un mega-scandal legat de centrul din Odăi, pe care voiau să îl închidă”, a mai spus candidatul PSD-PNL la Primăria Sectorului 1.

Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

