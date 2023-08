„Cât privește Partidul Verde (Verzii), este un restart al acestui partid, din septembrie anul trecut, iată se împlinește un an de zile de când Partidul Verde (Verzii) are și o nouă orientare politică, de centru-stânga, un nou leadership, doi copreședinți, după modelul Verzilor Europeni: Lavinia Cosma, colega mea de la Mureș și eu, Marius Lazăr, am încercat în această perioadă să dăm o nouă față partidului. Am adus lângă noi foarte mulți oameni, am început să facem lucrurile la modul profesionist, să ne întemeiem mesajele și politicile pe o serie de cercetări aprofundate. Avem o cercetare făcută cu cei de la INSCOP. Este o cercetare foarte serioasă, nu doar vizavi de modul în care ne poziționăm pe piața politică, ci mai ales să aflăm ce-și doresc oamenii de la un Partid Verde. Să vedem care sunt temele principale legate de toate aceste politici verzi. Partidul Verde (Verzii) nu este doar un simplu partid ecologist. ” a subliniat Lazăr.

România Justă. O țară sănătoasă

„Noi venim, prin acest program, care se numește „România Justă. O țară sănătoasă” să propunem românilor o viziune de dezvoltare pentru România, o viziune sustenabilă de dezvoltare pentru România, încercăm să propunem și un pachet de politici economice și în același timp vrem să devenim principalul partid al justiției sociale, în România, în următorii cinci-zece ani. Partidul Verde (Verzii) este singurul partid cu drepturi depline în Verzii Europeni. Eu și Lavinia Cosma participăm cu drept de vot la toate întâlnirile bordului Verzilor Europeni, prin urmare este un lucru foarte important că avem acest statut și vrem să-l valorificăm așa cum trebuie.” a dezvăluit copreședintele Partidului Verde (Verzii) .

