Nu da pisicii cepșoară în loc de iarba mâței! Îi "mănâncă" globulele roșii până-n punctul în care se ajunge la eutanasiere

Conf. dr. Gheorghe Valentin Goran a vorbit la emisiunea DC Anima despre plantele la care trebuie să fim atenți dacă avem animăluțe de companie în casă. Cel mai indicat este să cumpărăm specialități vegetale ca iarba mâței din comerț, din centre și petshop-uri verificate, și să nu dăm pisicilor orice am crede că aduce a iarba pisicii. Cepșoara, de pildă, seamănă foarte mult cu iarba mâței și nu puțini sunt cei care au făcut greșeala fatală de a le da animalelor să mănânce crezând că le face bine, fără să știe că e una dintre cele mai toxice plante pentru prietenii noștri blănoși.

Avertismentul vine direct de la dr. Gheorghe Valentin Goran care a amintit și despre un caz de intoxicație severă cu cepșoară care, în cele din urmă, a dus la eutanasierea pisicii:

"Am avut un caz în facultate - intoxicație cu ceapă la pisică, dar nu orice fel de ceapă, ci aceea micuță, seamănă cu iarba, se folosește ca ornament în bucătărie. I se mai zice și chives, cepșoară. Proprietarii au considerat că are nevoie de ceva verde pisica și-n loc să ia iarba mâței sau să pună la încolțit grâu (care ar fi foarte bun) i-au dat această cepșoară care determină la câine și la pisică o anemie severă prin distrugerea globulelor roșii. Pisica a trebuit să fie eutanasiată pentru că anemia nu s-a mai putut restabili sub nicio formă" a povestit în emisiune dr. Goran.

Mare atenție trebuie să avem în această perioadă și la plantele festive din casă cum ar fi Crăciunița și vâscul, inclusiv bradul natural.

"Din curiozitate și din plictiseală se pot intoxica mai ales pisicile, dar și câinii, cu astfel de plante decorative din perioada asta de iarnă. Crăciunița, care este soră de departe cu Laptele Cucului (din ambele, dacă le desfaci, curge un latex care este iritant) poate produce efecte digestive. Nu foarte severe, dar depinde și de cantitate. La fel, vâscul conține o serie de substanțe foarte toxice. De aceea ar trebui să fie pus cât mai sus. Despre brad n-aș putea zice că produce efecte așa de grave, eventual niște traumatisme din privința acelor. Dar dacă ar fi să le consume... ceva iritații la nivelul cavității bucale și pe tub digestiv, vomă sau diaree, dar atât.

Însă există (și puțină lume știe) în perioada aceasta comercializată ca plantă ornamentală o plantă care se numește popular spânz care este foarte toxică. Se comercializează sub denumirea de "trandafirul de iarnă", are o floare foarte frumoasă, albă, frunzele - de asemenea - sunt decorative, însă doar o singură frunză ar putea să determine intoxicații mortale la animalele de companie dar și la copii" avertizează Gh. Valentin Guran.

