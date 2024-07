Noua siglă Dacia se găsește și pe mașina lui Fred Flinstone / video în articol

Dacia și-a schimbat identitatea în anul 2022 și a adoptat o nouă siglă. Emblema reprezintă o îmbinare între literele D și C și simbolizează relația puternică și de încredere dintre Dacia și clienții săi (de unde și denumirea „Dacia Link”), a informat Dacia la momentul respectiv.

Aceasta a fost adoptată de toate modelele producătorului de la Mioveni și a fost plasată în față, pe capacele roților, pe interfața sistemului multimedia și în multe alte locuri, inclusiv pe volan.

„Prezentarea noii identităţi vizuale pe toate modelele gamei Dacia reprezintă cel de-al treilea şi ultimul capitol al strategiei lansate în urmă cu mai mult de un an. Acest nou univers vizual reflectă valorile noastre - simplitate, robusteţe, spirit autentic– sub o formă mai afirmată şi mai modernă. Noua identitate reprezintă un impuls vizibil pentru Dacia în îndeplinirea ambiţiilor sale”, a spus la vreme respectivă Denis Le Vot, Director General al mărcii Dacia la nivel mondial şi preşedinte al Automobile Dacia.

Familia Flinstone a fost unul dintre cele mai urmărite programe de desene animate din România, marcând copilăria a milioane de români în anii '90 și 2000. Serialul american de televiziune de desene animate a fost produs de Hanna-Barbera Productions.

Familia Flinstone prezintă viața de zi cu zi a unui „primitiv”, Fred Flintstone, membru al „clasei muncitoare” din „epoca de piatră”. Aventurile sale zilnice, precum și ale familiei sale, respectiv ale vecinilor și prietenilor lor din casa de alături, alcătuiesc structura și substanța serialului, potrivit Wikipedia.

Dacă te-ai uitat la Familia Flinstone, cu siguranță îți amintești de celebra replică „Yabba-Dabb-Doo!” și, bineînțeles de mașina lui Fred Flinstone, care folosea pe post de motor forța picioarelor acestuia care mergeau și puneau în mișcare vehicului.

Mașina lui Fred Filnstone seamănă cu un cilindru compactor de asfalt, iar cele două cilindre din piatră ale sale, din față și din spate, sunt conectate printr-un lemn despicat la capete ce seamănă cu noua siglă a celor de la Dacia. Tu ce părere ai?

Madrigal runs the bases like Fred Flinstone drives his car. pic.twitter.com/0YsBVj4CxY