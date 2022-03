Nouă epidemie: Peste 50% din populația globului va suferi de această maladie până în 2025. Dr. Hâncu: Trebuie înțeleasă ca o boală cronică

Creditată cu puncte de formare continuă, conferința medicală se bucură de prezența unor medici și specialiști voci importante la nivel național în managementul bolilor de nutriție, dar mai ales de participarea extraordinară a M.D. Jeffrey Mechanick, de la Mount Sinai, New York, profesor specializat în boli endocrinologice (Medical Director, The Marie-Josee and Henry R. Kravis Center for Cardiovascular Health at Mount Sinai Heart; Director, Metabolic Support, Division of Endocrinology, Diabetes and Bone Disease Icahn School of Medicine at Mount Sinai).

Obezitatea este o boală cronică gravă, fiind considerată o epidemie globală

Aproximativ 800 de milioane de persoane la nivel global suferă de obezitate. În România, prevalența obezității în rândul populației generale este de 21,9%, cu cele mai ridicate procente de prevalență în segmentele de vârstă 40-59 ani (30,1%) și 60-79 de ani (41,6%). Se estimează că, fără măsuri drastice de prevenție și tratament, peste 50% din populația globului va suferi de obezitate până în 2025, iar obezitatea infantilă va crește cu 60% în următorul deceniu, ajungând la 250 de milioane de copii până în 2030.

“Obezitatea trebuie înțeleasă ca o boală cronică, având consecințe majore asupra vieții pacienților și familiilor lor și asupra societății în general. Noi, medicii, suntem cei care trebuie să acționăm în primul rând, în spiritul campaniei globale Everybody Needs to Act, să înțelegem mai bine pacienții, boala și să ajutăm la prevenția și tratarea acesteia”, a declarat Dr. Anca Hâncu, medic nutriționist, moderatorul evenimentului.

„Obezitatea trebuie reinterpretată ca stadiul 3 de «Boală cronică de adipozitate». Această înțelegere diminuează stigmatizarea, subliniind importanța distribuției și funcției anormale a grăsimilor - mai degrabă decât pur și simplu cantitatea - și contextul critic al prevenirii riscului cardiovascular”, a declarat M.D. Jeffrey Mechanick, Mount Sinai, New York.

Persoanele care trăiesc cu obezitate sunt expuse unui risc mai mare de boli cronice precum diabetul, bolile cardiovasculare și anumite tipuri de cancer. Obezitatea este și un factor de risc pentru complicațiile COVID-19. Din punct de vedere social și psihologic, majoritatea persoanelor cu obezitate se confruntă cu probleme de stigmatizare din partea celor din jur.

Adesea, înțelegerea obezității se rezumă la calcularea Indicelui de Masă Corporală (IMC sau BMI – Body Mass Index). Această măsurătoare este prea generală și nu poate surprinde complexitatea problemei masei corporale excesive. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, o persoană adultă supraponderală are un IMC de peste 25, iar obezitatea e definită ca un IMC peste 30.

