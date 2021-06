Noile cărți de identitate electronice NU vor fi opționale. Sărmaș: Fără cip nu prea se poate

Deputatul a vorbit, într-un interviu EXCLUSIV pentru DC NEWS, despre scepticismul în privința digitalizării din țara noastră. Acesta a explicat că noile cărți de identitate electronice care vor fi implementate la noi în țară în anii următori nu vor fi opționale. „Fără cip nu prea se poate”, a explicat Sărmaș, „dar va putea fi un cip gol dacă domniile lor consideră că nu trebuie să aibă card digital, aceasta este altă discuție”.

Educația digitală este piatra de căpătâi a digitalizării

„Acum, să știți că [educația digitală] este cel mai important subiect al digitalizării, am repetat de multe ori în ultima vreme. Cea mai importantă dimensiune pe care se bazează digitalizarea este educația digitală. Noi putem să vorbim și să facem toate sistemele din România, dar acesta este purul adevăr. Noi dăm în mod repetat exemplu Estonia pentru că populația are în proporție de peste 90% are competențe digitale de bază, există încredere în ele și sunt folosite cu adevărat.

În România, competențele digitale sunt prezente la 30% din populație. Nu întâmplător și în PNRR sunt prevăzute fonduri pentru educația digitală: pentru creșterea competențelor digitale la nivelul funcționarilor publici, pentru instruire digitală a cetățenilor în general. Aici cred că ne trebuie o strategie de țară pentru a crește nivelul”, a mai transmis deputatul.

Educația aceasta se realizează foarte rapid. După pandemie, 80% din cetățenii româniei vor dori C.I. electronică

„E un tip de educație care se poate realiza foarte rapid. Pandemia ne-a acceptat procesul de digitalizare, dar cel de educație digitală a fost absent. Fiecare a trebuit să se descurce singur. Nu ai putut face educație digitală în pandemie. Puteau fi făcute cursuri online, dar dacă omul nu are competențe digitale, nu putea să intre. Nu a fost șansa pentru a-i aduna pe oameni într-un loc pentru un training și așa mai departe.

Acum că ieșim din pandemie, trebuie să le facem. Astfel că vor vrea 80% din cetățenii României cărți de identitate cu semnătură electronică pentru că vor înțelege avantajele. La noi un indicator puternic este gradul de utilizare a plăților cu cardul. Este o corelare foarte importantă”, a continuat Sărmaș.