Noi proteste în Cehia. Contra-manifestație masivă împotriva extremismului și de sprijin față de Ucraina, după ce ultra-naționaliștii au cerut demisia guvernului/ video

Fluturând steaguri cehe, SUA, NATO și ucrainene, și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina în războiul împotriva Rusiei, în contrast cu protestul de vineri, când organizatorii care se opun Uniunii Europene și NATO au cerut discuții directe cu Moscova despre aprovizionarea cu gaze.

Pe afișele de duminică scria „Cehia împotriva fricii” și „Ne putem descurca”, în timp ce fondatorii Million Moments for Democracy – grupul care a organizat evenimentul – au spus mulțimii că, în ciuda temerilor legate de prețurile ridicate la energie, este în joc viitorul democraţiei.

In pictures: Hundreds of demonstrators take part in a pro-government and anti-war protest rally in Prague, Czech Republic pic.twitter.com/bSpvBhM7lz

„Vă mulțumim că ați venit să vă înfruntați frica”, au spus la unison fondatorii grupului. "Este de înțeles că mulți oameni se tem. Cu toate acestea, nu este întotdeauna rău, frica este un slujitor bun și ne ajută să supraviețuim."

Demonstrația a inclus și o apariție video a primei doamne ucrainene Olena Zelenska, care a îndemnat oamenii să rămână concentrați asupra a ceea ce se întâmplă în țara ei.

Listen to this Czech lady at the protest in Prague in support of Ukraine ????????????????pic.twitter.com/NLseguexzj