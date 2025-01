Noi detalii din cazul morții lui Liam Payne: Chelnerul care i-ar fi vândut cocaină artistului, arestat!

Un chelner acuzat că i-ar fi furnizat cocaină lui Liam Payne, fost membru One Direction, înainte ca acesta să-și piardă viața într-o cădere fatală de la un balcon al unui hotel din Buenos Aires, a fost arestat.

Citește și: Care sunt cele mai zgomotoase și cele mai liniștite locuri din avion

Judecătoarea Laura Bruniard a dispus săptămâna trecută arestarea lui Braian Nahuel Paiz, acuzat de furnizarea de droguri cântărețului, și l-a obligat să se predea în termen de 24 de ore. Cu toate acestea, poliția l-a reținut abia astăzi la locuința sa din Ingeniero Budge, o suburbie a capitalei argentiniene.

Avocatul său, Fernando Madeo, a contestat măsura arestării, cerând eliberarea pe cauțiune, dar cererea sa a fost respinsă vineri. Acesta a declarat pentru MailOnline: „Judecătoarea a ordonat arestarea clientului meu, iar acum se află în detenție. Încerc să obțin mai multe detalii despre situația actuală”.

Paiz și un alt angajat al hotelului, Ezequiel David Pereyra, în vârstă de 21 de ani, sunt acuzați de furnizarea de cocaină lui Liam Payne în schimbul unei sume de bani. Judecătoarea Bruniard a precizat că există dovezi care sugerează că cei doi i-au vândut cântărețului droguri în două ocazii diferite.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse între patru și 15 ani de închisoare.

Trei alte persoane — prietenul apropiat al lui Liam, Roger Nores, recepționerul șef al hotelului, Esteban Grassi, și șefa securității hotelului, Gilda Martin — au fost acuzate de omor din culpă. Ei sunt cercetați în stare de libertate și riscă între unu și cinci ani de închisoare, cu posibilitatea unor pedepse cu suspendare.

Judecătoarea a criticat decizia conducerii hotelului de a-l muta pe Liam din hol în camera sa de la etajul trei, deși acesta era în stare de ebrietate și sub influența drogurilor, spunând că acțiunea a creat un „risc inacceptabil din punct de vedere legal” pentru viața sa.

Avocatul lui Paiz a respins acuzațiile, susținând că acestea reprezintă o „vânătoare de vrăjitoare” orchestrată de autorități pentru a găsi vinovați într-un caz de mare interes mediatic.

Paiz a recunoscut că a consumat droguri împreună cu Liam la hotel, dar a negat că i-ar fi vândut narcotice. În documente judiciare recente, acesta ar fi declarat că drogurile i-au fost oferite cântărețului fără a primi bani în schimb.

Avocatul Madeo a explicat că, potrivit legilor argentiniene, furnizarea gratuită de droguri între persoane într-un cadru intim și fără implicarea unor terțe părți este sancționată mai ușor decât traficul de droguri.

„Braian este un consumator frecvent de droguri. Avea droguri la el pentru uz personal. Liam l-a căutat și au consumat împreună. Nu este vorba că unul a adus droguri pentru celălalt; pur și simplu au împărțit ce aveau”, a declarat Madeo.

Roger Nores, prieten apropiat al cântărețului, a negat acuzațiile că l-ar fi abandonat pe Liam în ziua tragediei.

„Nu l-am abandonat niciodată pe Liam. Am fost la hotel de trei ori în acea zi și am plecat cu 40 de minute înainte ca incidentul să aibă loc. Când am plecat, erau peste 15 persoane în hol, discutând și râzând cu el. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că se va întâmpla așa ceva”, a declarat acesta pentru TMZ.

El a mai subliniat că nu era managerul lui Liam, ci doar un prieten apropiat, și a respins acuzațiile privind lipsa de îngrijire.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News