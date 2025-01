Furtul artefactelor dacice. Victor Negrescu, demersuri la Europol şi la Ombudsmanul European

Demersurile au fost făcute la Europol şi la Ombudsmanul European.



”Pe de o parte am adresat o solicitare Europol pentru a interveni în această chestiune cu patru lucruri concrete pe care le poate face Europol în prezent. Pe de o parte, mă refer aici la mobilizarea unităţii care se ocupă tocmai de combaterea criminalităţii culturale. Există o structură care se ocupă în mod efectiv de acest lucru în Europol şi am solicitat ca această structură să se implice în acest caz şi să ofere tot sprijinul autorităţilor olandeze şi în sensul acesta să furnizeze toate informaţiile pe care le are la dispoziţia sa”, a spus Victor Negrescu, pentru Agerpres.

A cerut Europol să emită o alertă europeană





În plus, Victor Negrescu a cerut Europol să emită o alertă europeană, în aşa fel încât toate agenţiile de securitate europene să fie implicate în proces, dar în acelaşi timp casele de licitaţii şi colecţionarii privaţi să fie de asemenea informaţi despre ceea ce s-a întâmplat şi faptul că intrarea în posesie a acestor artefacte reprezintă un lucru ilegal.



”De asemenea, am solicitat Europol să pună la dispoziţia autorităţilor implicate toate mecanismele tehnice pe care le au la dispoziţie pentru zona de trasabilitate digitală şi analiză. Există resurse importante la nivelul Europol şi, în acest sens, au posibilitatea de a monitoriza inclusiv piaţa neagră pe zona de produse culturale şi artă şi, în sensul acesta, pot monitoriza orice mişcare pe care o remarcă pe această piaţă neagră”, a explicat eurodeputatul român.

Recomandări clare să nu se mai întâmple astfel de jafuri





El a solicitat Europol să prezinte recomandări clare, în aşa fel încât, pe viitor, să nu se mai întâmple astfel de fenomene.



Solicitarea adresată Ombudsmanului European a pornit de la discuţiile din spaţiul public din România cu privire la faptul că nu există o colaborare foarte bună şi în sensul acesta Ombudsmanul European poate interveni. ”Şi aici am cerut ca această structură să faciliteze o mai bună colaborare între structurile europene, dar şi între Olanda şi România pe acest subiect, inclusiv între autorităţile care sunt responsabile de zona de securitate. De asemenea, am solicitat ca Ombudsmanul european să monitorizeze dacă legislaţia europeană a fost aplicată în această privinţă, care au fost limitele şi problemele constatate, a menţionat Victor Negrescu, care este şi vicepreşedinte al Parlamentului European.

Perfecționarea legislației



El şi-a exprimat disponibilitatea de a lucra cu Ombudsmanul European pentru a perfecţiona legislaţia, dar şi pentru a se asigura că legislaţia europeană în materie este mai dură cu privire la cei care vând artefacte furate sau preluate ilegal. ”Cred că trebuie să transmitem un semnal clar din partea Uniunii Europene că aşa ceva nu este tolerabil şi că hoţii de produse culturale, istorice vor fi mereu prinşi şi că nu au nicio şansă să câştige ceva dacă fac acest lucru”, a încheiat europarlamentarul social-democrat.

Unele dintre cele mai importante artefacte din patrimoniul naţional al României, furate din Olanda





Demersurile lui Victor Negrescu vin după ce coiful de aur de la Coţofeneşti, datat în secolele V-IV î.Hr. şi trei brăţări dacice din aur de la Sarmizegetusa Regia, din a doua parte a secolului I î.Hr., unele dintre cele mai importante artefacte din patrimoniul naţional al României, au fost furate din Muzeul Drents din localitatea olandeză Assen, la finalul săptămânii trecute.



Conform informaţiilor furnizate de conducerea Muzeului Drents şi autorităţile olandeze, spargerea a fost realizată prin utilizarea unui exploziv pe singurul zid exterior al clădirii. Toate piesele furate fuseseră asigurate în conformitate cu legislaţia românească şi standardele internaţionale privind organizarea expoziţiilor.



Parchetul General român a informat, sâmbătă, că a fost întocmit un dosar penal, din oficiu, în cazul furtului pieselor din tezaurul dacic expuse la Muzeul Drents din Olanda.

