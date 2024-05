Nicușor Dan susține că ”Gabriela Firea are toate șansele să câștige Primăria Capitalei”

Nicuşor Dan, primar al Capitalei și candidat independent pentru un nou mandat, a precizat că Gabriela Firea, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, are toate șansele să câștige Primăria Municipiului București. De asemenea, a mai precizat că în București există două mari bazine electorale, de dreapta și de stânga, și va câștiga cine va mobiliza mai bine bazinul electoral.

„Evident, dar eu am spus asta de foarte multă vreme: este o chestiune de mobilizare. Sunt alegeri într-un singur tur, există două bazine mari în Bucureşti, unul anti-PSD sau să-i spunem de dreapta şi unul PSD sau să-i spunem de stânga. Şi în interiorul acestor bazine fiind mai mulţi candidaţi, oameni se orientează către cel mai bine plasat", a afirmat Nicuşor Dan, la o conferinţă de presă, întrebat despre sondajul de opinie în care Gabriela Firea are 29%, fiind pe locul doi, după el şi dacă există un risc ca aceasta să câştige alegerile în 9 iunie.

Mobilizarea bazinului electoral

Nicușor Dan a adăugat că va câştiga cine va mobiliza mai bine bazinul electoral.



„Deci, Gabriela Firea are toate şansele să câştige Primăria Capitalei”, a mai spus Nicuşor Dan.



Întrebat dacă va accepta o dezbatere electorală alături de Gabriela Firea şi Sebastian Burduja, Nicuşor Dan a explicat că într-o confruntare electorală într-un singur tur contează primii doi clasaţi în sondaje.



„Pentru Sebastian Burduja răspunsul l-am dat. Suntem într-o confruntare electorală într-un singur tur. Eu mi-aş fi dorit să fie două tururi, îmi doresc asta de 12 ani. Suntem într-o confruntare electorală într-un singur tur şi atunci contează primii doi clasaţi. Am încercat să am o dezbatere în momentul în care era evident că pe locul doi era Cristian Popescu Piedone, domnia sa a refuzat. Acum, legat de o dezbatere cu Gabriela Firea, aştept să văd un sondaj pe care l-am făcut ca să văd cine este candidatul de pe locul doi, dacă este Gabriela Firea sau altcineva”, a declarat Nicuşor Dan, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News