Nicușor Dan promite că va fi puțin mai bine la iarnă și zice că abia mai târziu se va vedea ce a făcut el

Invitat la B1TV, luni seară, Nicușor Dan a declarat că 'situația de acum reflectă investițiile făcute acum doi ani, acum trei ani și cu o pondere mai mică, investițiile făcute în anii anteriori.'

'Tot ce am făcut eu anul ăsta se va vedea, din păcate, începând cu iarna următoare.', a adăugat edilul.

Nicușor Dan a promis apoi că 'iarna asta o să fie puțin mai bine decât anul trecut, decât iarna trecută.' 'O să avem și bucureșteni care vor experimenta același disconfort, din păcate. Nu se poate face mai mult'.

'Ce am reușit eu să fac, pe de o parte, a fost să echilibrez financiar Termoenergetica, să semnez contractul cu Comisia Europeană pentru înlocuirea a 210 km de rețea, să facem toate formalitățile pentru preluarea ELCEN... Sunt optimist că vom reuși, cu ajutorul Guvernului, să facem această preluare până la sfârșitul anului astfel încât să scoatem ELCEN-ul din insolvență, să putem accesa fondurile europene.', a declarat primarul general al Capitalei.

'Ce facem noi acum se va vedea peste doi ani', a mai spus Nicușor Dan, luni seară, la B1TV.

'Acolo unde s-a intervenit, n-o să mai crape iarna'

Întrebat 'Când spuneți că va fi puțin mai bine ca anul trecut, asta cum se traduce în realitate?', Nicușor Dan a răspuns că 'puțin mai bine vine din faptul că, pe de o parte, n-am avut campanie electorală anul ăsta și am fost responsabil, am făcut reviziile... Cumva, anul trecut nu s-au făcut multe revizii pentru că a fost campanie electorală.'

'În vara anului 2020 părea bine pentru că nu s-au făcut revizii, anul ăsta, peste vară, am deranjat bucureștenii în ceea ce privește producția și rețeaua de transport. Asta înseamnă că o să fie puțin mai bine. Acolo unde s-a intervenit, n-o să mai crape iarna. S-a intervenit vara. Nu am avut nici forța, nici proiectele, nici banii, pentru a face mult mai multe lucruri. Asta este situația. De asta o să fie doar puțin mai bine. Iarna cealaltă o să fie și mai bine.', a explicat ulterior Nicușor Dan.

