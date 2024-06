Nicușor Dan, pe cai mari. Vrea și al treilea mandat de primar

Nicușor Dan își dorește al treilea mandat şi nu-l interesează o candidatură la alegerile prezidenţiale, chiar dacă propunerea ar veni din partea USR.

"Am spus asta în campanie, am spus şi după alegeri. Răspunsul meu e acelaşi: am primit un mandat pe patru ani, sunt proiecte pe care le-am început aici. (...) Nu (cu privire la o candidatură la alegerile prezidenţiale - n. r.), răspunsul l-am dat deja.

Am avut o relaţie foarte bună cu USR, aşa cum am avut şi cu PMP şi cu PNL - mai puţin ultimele luni de campanie, în care era evident că fiecare şi-a dat mesajul lui. Am avut o relaţie foarte bună cu USR în toţi aceşti ani. Nu vreau să comentez foarte mult ce se întâmplă în interiorul partidului, dar dincolo de asta, am spus înainte de campania pentru Bucureşti că vreau să mă concentrez pe Bucureşti şi aşa rămâne", a spus Nicuşor Dan, la Digi 24.

"Îmi doresc un al treilea mandat"

Întrebat dacă intenţionează să creeze un alt partid, acesta a răspuns: "Nu în următorii doi-trei ani".

"În principiu îmi doresc un al treilea mandat, pentru că proiectele Bucureştiului sunt multe, restanţele Bucureştiului sunt multe şi dacă facem comparaţie cu oraşe, chiar româneşti din vestul ţării, e o diferenţă. Dar, în fine, ce se va întâmpla peste doi, trei, cinci, zece ani... mai vedem. (...) 2024 a fost pentru Primăria Municipiului Bucureşti. În principiu, în 2028, îmi doresc un nou mandat pentru Primăria Bucureşti, dar lucrurile se mai pot schimba", a spus edilul.

Ce a declarat, după câștigarea alegerilor

Nicușor Dan a câștigat cel de-al doilea mandat cu 47,57% din voturile bucureștenilor.

"Să știți că niciodată politicienii nu câștigă alegeri. Alegerile sunt câștigate de comunități. Azi am avut, în București, o uriașă comunitate care și-a dorit onestitate în funcție publică, instituții care să lucreze pentru oameni și dreptate. Sunt copleșit de responsabilitatea pe care mi-o dați și de speranțele pe care le puneți în noi.

În acești ani am lut foarte multe decizii greșite și probabil că vom greși în continuare, însă pot să vă spun că niciodată, nici eu și nici colegii mei, nu ne-am bătut joc și nu ne vom bate joc de mandatul pe care ni l-ați dat“, a zis Nicușor Dan.

