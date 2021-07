Nicușor Dan nu crede că oamenii vor mai fi mușcați de șobolani: Și eu ies în parc cu fetița

Nicușor Dan a declarat joi, 29 iulie, că 'în acest prim val de tratament de deratizare s-a acționat doar în parcurile care sunt în subordinea municipiului București, nu și în cele care sunt în subordinea primăriilor de sector. O să facem asta și în parcurile care țin de primăriile de sector, începând cu Sectorul 2, săptămâna aceasta.'

Primarul general al Capitalei a spus, despre tânărul mușcat de un șobolan că este un caz izolat. Întrebat dacă ne-am putea aștepta și la alte cazuri similare, în condițiile în care ar exista suprafețe mari în care nu se intervine, Nicușor Dan a răspuns negativ.

'Deci cetățenii pot fi siguri că nici pe stradă, nici pe parc, nu vor fi atacați.', a spus un jurnalist.

'Da. Eu ies cu fetița mea în parc', a răspuns Nicușor Dan.

'Șobolanul nu a fugit, nu a avut nicio reacție să fugă'

Un tânăr din Capitală a ajuns la Institutul de Boli Infecțioase, după ce a fost mușcat de un șobolan, în zona Grădina Icoanei de la Piața Romană. Medicii i-au administrat tratament și vaccin anti-rabic.

Tânărul mușcat de șobolan a intervenit la Antena 3 unde a venit cu explicații despre evenimentul prin care a trecut: 'Am simțit ceva pe picior, o mușcătură foarte, foarte dură! Șobolanul nu a fugit, nu a avut nicio reacție să fugă. (...) Am sunat imediat la 112. Mi s-a zis să nu mai aștept ambulanța, având în vedere că sângerez, și să iau un Uber. S-au organizat imediat când au văzut exact despre ce este vorba. M-au întrebat dacă am fost mușcat la țară, le-am zis că în centrul Bucureștiului s-a întâmplat tot.'

După incident, Primăria Capitalei a transmis că 'tratamentele de deratizare sunt în plină desfășurare pe spațiile verzi din proprietatea PMB, în spațiile exterioare ale cimitirelor aparținând Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane (ACCU), în subsolurile blocurilor de locuințe, dar și în subsolurile tehnice ale instituțiilor din subordinea PMB (respectiv spitale aflate în administrarea ASSMB, teatre, biblioteci municipale, muzee, Arena Națională). Substanțele folosite sunt: AGRORAT VAXBLOCKS (pentru subsoluri și rețele de termoficare) și RACUMIN PASTE (în stațiile de intoxicare amplasate la exterior).'

'Compania Municipală Eco Igienizare București pune la dispoziția cetățenilor numărul de telefon 0752.041.898 (dispecerat 24h/24h), unde aceștia pot face sesizări și reclamații în legătură cu apariția posibilelor focare de infestare în Capitală', mai arăta comunicatul.