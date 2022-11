Nicuşor Dan: Am demarat un amplu proces pentru amenajarea şi valorificarea râului Dâmboviţa / Foto: Crisan Andreescu

'Un prim pas în acest sens este realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru regenerarea coridorului râului Dâmboviţa, document care va avea rolul de a reglementa şi planifică investiţiile şi costurile aferente amenajării râului şi zonelor adiacente.

Lacul Morii, Institutele de Biologie, Universitatea Politehnica Bucureşti, Grădina Botanică, Opera Naţională, Parcul Izvor, Parcul Natural Văcăreşti, Biblioteca Naţională sunt câteva dintre obiectivele pe care ne propunem să le includem în PUZ, pentru a putea ulterior să le valorificăm ca atracţii şi puncte cheie în proiect', scrie edilul general, într-o postare pe Facebook. Prin acest PUZ este vizată planificarea unor noi soluţii de regenerare urbană 'care vor reconecta oamenii cu cadrul natural şi construit', adaugă Nicuşor Dan.

'Diminuarea riscului la inundaţii, creşterea suprafeţelor spaţiilor publice, valorificarea şi protejarea patrimoniului, precum şi rezilienţa la schimbările climatice sunt printre obiectivele prioritare ale acestui proiect', a precizat primarul general.

Partenerii Primăriei în derularea proiectului şi care au atribuţii în acest sens sunt: Prefectura Municipiului Bucureşti, Prefectura Judeţului Ilfov, Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti, Metrorex, Apa Nova, Primăriile de sector, Primăriile Chiajna, Popeşti-Leordeni şi Glina, Asociaţia 'Ivan Patzaichin- Mila 23', Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala Bucureşti şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti - ADIZMB.

Vezi și - Nicuşor Dan sesizează DNA pentru nereguli la CSM Bucureşti. Printre persoanele vizate este şi Gabriela Szabo

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat sesizarea DNA pentru mai multe nereguli depistate la CSM Bucureşti. Printre persoanele vizate ar fi şi Gabriela Szabo.

"Voi sesiza DNA pentru nereguli depistate la Clubul Sportiv Municipal (CSM București) ca urmare a unei verificări a Corpului de Control care a vizat activitatea CSM în perioada 2017-2022.



În anul 2018, CSM a plătit prime în valoare totală de 1.076.330 de lei unor angajați care nu aveau dreptul la acești bani, mai exact personalului administrativ. Primele pentru câștigarea competițiilor se puteau acorda potrivit legislației în vigoare la acel moment numai sportivilor și colectivelor tehnice (antrenori, medici, kinetoterapeuți).



O parte consistentă din suma totală achitată personalului administrativ, respectiv 190.965 de lei, a fost încasată în mai multe tranșe de directorul general al CSM, Gabriela Szabo tot sub formă de primă.



Totodată, Corpul de Control a identificat și un posibil conflict de interese generat de un contract încheiat de conducerea Clubului în 2018 cu o firmă cu care Gabriela Szabo a încheiat ulterior, în același an, un contract de cesiune de drepturi de autor.



Pe lângă aceste probleme, s-au constatat și că reorganizările succesive ale instituției, făcute în 2017-2019, au fost deficitare, neducând la o îmbunătățire a activității.



Litigiile din perioada 2018-2022 au generat costuri de 2.928.065 de lei reprezentând cheltuieli cu avocații. La acestea se adaugă despăgubiri și cheltuieli de judecată în valoare de 1.722.852 de lei (până la acest moment).



De asemenea, nu s-a găsit o bază de date a numărului de sportivi, pe secții și pe vârste, astfel că toate cifrele furnizate către PMB pentru intervalul 2018-2022 au fost niște aproximări nefundamentate.



În plus, nu există o procedură cu privire la transferul sportivilor, cu privire la criteriile care trebuie avute în vedere în procesul de selectare a unui sportiv, la cum se aproximează valoarea unui sportiv, fapt care a dus de-a lungul vremii la pierderi financiare.



În urma neregulilor administrative găsite, a fost sesizată comisia de disciplină și au fost dispuse măsuri de remediere a situației", scrie Nicuşor Dan pe Facebook.

