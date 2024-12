Nicușor Dan a recunoscut că a ignorat telefonul dat de Elena Lasconi. A spus ce făcea când l-a sunat șefa USR

După ce a câștigat alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului, Nicușor Dan a răspuns de nenumărate ori că exclude orice candidatură la funcția de președinte al României. În interviul acordat duminică seară Antenei 3, lui Nicușor Dan i-au fost puse imaginile în care spunea categoric că va refuza o astfel de candidatură.

Iată ce a răspuns:

"Cred că au fost cel puțin 30 de momente ca acesta. Cred însă că acum s-a schimbat ceva radical în România. Votul din 24 noiembrie a fost expresia unei mari nemulțumiri, a unei mari categorii de oameni. Domnul Georgescu a colectat întâmplător această nemulțumire. Votul a arătat o nemulțumire față de clasa politică. Oamenii vor o schimbare radicală a modului în care se face administrație.

Mi-am pus și eu o întrebare, care este direcția de urmat, care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un candidat. În urma acestei analize am considerat că sunt potrivit. Asta este credința mea, oamenii să decidă.

Eu n-am făcut nici un calcul. Există o interferență între guvernele pe Guvern și candidatul la prezidențiale. Se discută mai mult pe un mini program al guvernului. Din punctul meu de vedere, momentul în care am făcut anunțul era cumva obligatoriu. Încă din ziua de 6 decembrie, atunci când s-au anulat alegerile, au fost mai mulți oameni care mi-au spus că m-au inclus pe lista celor care ar putea să candideze. Mai mulți oameni au pus întrebarea și a trebuit să dau un răspuns," a spus Nicușor Dan.

Despre telefonul dat de Elena Lasconi

"Nu vreau să facem un narativ, desfășurătorul apelurilor telefonice. Înainte de a face anunțul am informat liderii celor patru partide pro-occidentale. Am încercat să sun cei patru lideri ai partidelor. Pe unii i-am prins la telefon și pe alții nu i-am prins la telefon. Pe doamna Lasconi nu am prins-o la telefon, dar am transmis mesajul prin alți lideri din partid. În ziua în care am făcut anunțul luni, dânsa m-a sunat, dar eram în pregătirea speech-ului, erau chestiuni logistice, deci nu am răspuns la nimeni. Multă lume m-a sunat, dar eu nu am răspuns pentru că am filmat un video, am făcut multe lucruri atunci.

Între timp, doamna Lasconi m-a sunat și m-a felicitat de ziua mea, am vorbit și urmează să ne vedem la început de an. O să ne vedem pentru că suntem actori politici. Nu vreau să spun ce am discutat sau ce voi discuta în privat. Mi-ar face mare plăcere să fiu susținut de USR, dar asta e decizia partidului. Dacă se va întâmpla să mă susțină, foarte bine, dacă nu, e iarăși bine, suntem în democrație.

Întrebat despre posibilitatea de a se retrage, Nicușor Dan a exclus această variantă și spune că va merge până la capăt:

"Indiferent de orice altă candidatură, eu voi candida. Sunt un om serios, o să o fac. Alegerile pentru PMP și Forța Dreptei nu au fost făcute publice, dar e o mare simpatie între noi. Noi o să avem o competiție de persoană, iar într-un astfel de tip de alegeri, oamenii se uită la persoană mult mai mult decât se uită la partidele pe care le simpatizează."

Despre întâlnirea cu Adrian Zuckerman

Întrebat despre întâlnirea pe care a avut-o cu fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, Nicușor Dan spune că n-a discutat despre candidatura lui la alegerile prezidențiale:

"Eu mă întâlnesc și cu alți diplomați pentru că schimbam informații și impresii despre ce se întâmplă. Nu i-am spus că urmează să candidez. A fost un schimb de informații despre ce se întâmplă în România în acel moment, pentru că abia se anulaseră alegerile și fiecare dintre noi avea informații interesante și incomplete despre cum s-a desfășurat campania lui Călin Georgescu, care ne-a bulversat pe toți," a mai spus Nicușor Dan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News