Nicu Ștefănuță a plecat din USR. Răspunsurile lui la întrebările „În ce partid mergeți?” / „De ce nu demisionați și din Parlamentul European?”

Nicu Ștefănuță a spus că este prea devreme să se gândească în ce direcție politică o ia - dacă se înscrie sau nu în alt partid.

„Nu cred că este cazul să iau acum această decizie pentru că este important să îmi iau un pic de timp pentru liniște și cugetare. Am fost membru USR timp de peste șase ani. Am văzut, însă, că valorile pe care le-am enunțat în Piața Victoriei - pentru că USR s-a născut în Piața Victoriei, s-a născut din rândul cetățenilor - nu mai sunt de actualitate. S-au erodat libertatea și democrația din USR. Eu am fost constant în ieșirile mele publice prin care mi-am arătat opoziția. Din păcate, conducerea veche și conducerea actuală nu au fost receptive să schimbe ceva. Pentru mine este important să rămân cu principiile care au propulsat USR în Parlamentul României și în Parlamentul European și să fiu fidel lor, dincolo de orice. Rămân în continuare mulți oameni buni în USR pe care îi respect, alături de care am lucrat și alături de care, poate, voi mai lucra mai departe. Pentru a putea continua ce-mi propun din punct de vedere politic, a fost necesar să demisionez din USR”, a spus Nicu Ștefănuță.

Întrebat de ce nu demisionează și din Parlamentul European, Nicu Ștefănuță ne-a zis: „Tind să cred că oamenii m-au pus acolo cu un scop. O bună parte din oamenii de demult, oamenii care au pornit acest partid m-au trimis acolo, cu voturile lor. Mulți dintre ei nu se mai regăsesc în partid din aceleași nemulțumiri ca ale mine, însă se regăsesc în societate. Eu trebuie să-i reprezint în continuare în Parlamentul European pe românii care cred într-o România liberală, cu orientări occidentale. Cred că i-am reprezentat foarte bine. Am fost raportorul general al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene pe anul 2023. Este o funcție care se acordă foarte greu și am avut această onoare. Am avut niște succese mari de-a lungul timpului. Am fost desemnat cel mai bun europarlamentar român în politica de sănătate. Sunt mândru de felul în care reprezint România”.

Cât despre faptul că USR îi împută lui Nicu Ștefănuță o restanță de aproximativ 30.000 de lei privind cotizațiile datorate în calitate de europarlamentar, politicianul ne-a explicat că reglementările Parlamentului European nu permit o cotizație specială pentru eurodeputați, procent din remunerația acestora. „Nu pot să mă joc cu legea, nu am această laxitate. Această critică pe care mi-au adus-o unii colegi din USR este supusă regulilor statului de drept, este supusă regulamentului european pe care trebuie să-l respect ca europarlamentar. Unde este lege nu este tocmeală!”, ne-a mai zis europarlamentarul.

Întrebat dacă este de părere că USR se mai poate reforma, Nicu Ștefănuță ne-a zis: „Nu știu. Am participat la toate rândurile de alegeri interne pentru Biroul Național. Am fost și vicepreședinte al acestui partid. Am încercat să ofer o alternativă prin gruparea Curaj. Din păcate, acest lucru nu s-a putut din varii motive. De ce? Pentru că nu mai sunt aceleași drepturi și libertăți ca la început. În aceste condiții, este greu să reformezi USR, dar eu am fost constant în eforturile mele de reformare”.

Nicu Ștefănuță are un Master în Managementul Politicilor Publice (MPM). A fost bursier al Fundației Jarvits, Universitatea Georgetown, McCourt School of Public Policy; Washington DC, SUA.

De asemenea, are master în studii internaționale avansate (MAIS), Academia Diplomatică din Viena, Austria și master în Studii europene (MES), Universitatea din Viena, Austria.

A studiat la Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest, Timișoara, România. Are Licență în economie, a fost bursier DAAD - studii de vară la Universitatea Ludwig Maximilian din München.

A fost diplomat european. Grad diplomatic: Secretar I. Washington. A fost funcționar european responsabil de relația transatlantică, Bruxelles. De asemenea, a ocupat funcția de detașat al UE pe lângă PNUD (Programul pentru Dezvoltare al Națiunilor Unite), Addis Abeba, Etiopia.

A fost funcționar european în serviciul Comisiei pentru agricultură a PE, Bruxelles, Belgia și a fost asistent legislativ pe lângă un membru al Comisiei pentru bugete a PE.

