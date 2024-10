Nicolae Ciucă recunoaște că a fost membru al Partidului Comunist Român, după o întrebare a lui Marcel Ciolacu

Nicolae Ciucă, candidatul PNL la alegerile prezidențiale, a recunoscut luni că a fost membru al Partidului Comunist Român, dar a susținut că ”nu a fost niciodată comunist”, asta pentru că înainte de 1989 fiecare ofițer al armatei Române era obligat să fie membru al partidului.

El a răspuns la o întrebare pusă de Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, care a făcut referire la declarațiile în care Nicolae Ciucă caracterizează pe PSD-iști drept ”comuniști”.

"De trei ani de zile înțeleg că ați fost aliat cu urmașul Partidului Comunist, cu Partidul Social Democrat. Eu nu am fost niciodată membru al Partidului Comunist. Dumneavoastră ați fost membru al Partidului Comunist Român?" l-a întrebat Marcel Ciolacu pe Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Nu am fost niciodată comunist

"Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 1989 fiecare ofițer al armatei Române era membru al partidului, dar nu am fost niciodată comunist. Ca atare, până în 1989 asta a fost pentru toți militarii Armatei Române, toți cei care am absolvit școala militară.

Nu am ce să ascund, a fost obligatoriu, deci a fost absolut obligatoriu. Am terminat școala militară cu media 9,60 și 9, al șaselea în promoție și asta a fost situația, dar nu am fost niciodată comunist. Am fost ofițer de carieră, mi-am văzut de cariera mea și nu îmi pare absolut deloc rău de ceea ce am făcut în carieră. Îmi cer scuze, probabil domnul Ciolacu se aștepta să spun altceva, eu nu voi minți niciodată, nu sunt ca ei", a răspuns Nicolae Ciucă.

Întrebarea lui Marcel Ciolacu a venit după ce în data de 15 septembrie, în discursul pe care l-a susținut Nicolae Ciucă la Consiliul Național al PNL, afirmând că liberalii își doresc „o coaliție cu partidele de dreapta”, președintele PNL a numit PSD-ul „urmașul Partidului Comunist”.



„PNL este un partid viu, cu istorie și tradiție, cu reușite și oameni de calitate, un partid care a realizat marile reforme ale societății (…). Suntem o mare putere electorală în politica românească. Multe partide au apărut, au dispărut în anii democrației post-comuniste (…), dar reperele politice politice constante au rămas mereu două: urmașii Partidului Comunist și noi, național-liberalii”, a declarat atunci Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă este candidatul PNL la scrutinul prezidențial din acest an. Primul tur al prezidențialelor va fi pe 24 noiembrie, iar cel de-al doilea tur se va desfășura pe 8 decembrie. Totodată, pe 1 decembrie sunt programate alegerile parlamentare.





