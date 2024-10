Nicolae Ciucă nu mai vorbește cu Marcel Ciolacu. "Pauza operativă este doar pentru cei care înţeleg cu adevărat ce înseamnă"

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că nu a mai vorbit în ultima vreme cu liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu.



"Nu am mai vorbit. Nici măcar (n.r. prin intermediari). Pauza operativă este doar pentru cei care înţeleg cu adevărat ce înseamnă", a afirmat, joi, Ciucă la Parlament.



Referindu-se la rezolvarea unor sarcini ale Executivului, Ciucă a spus: "Se rezolvă la nivelul structurilor guvernamentale. Nu avem niciun fel probleme. Liniile politice au fost agreate şi asumate prin programul de guvernare şi se derulează ca atare".



Totodată, Nicolae Ciucă a declarat că înainte de a întrerupe dialogul cu Marcel Ciolacu a avut mai multe discuţii referitoare, printre altele, la comisarul european din partea României, la inechităţile din domeniul pensiilor militare.



"Ce facem cu toate celelalte chestiuni care au fost discutate în primul rând între oameni şi apoi vorbim de oameni politici. Nu am făcut niciodată altceva decât să menţinem linia aceasta de echilibru între ceea ce înseamnă angajament politic şi fapte", a mai spus Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă spune că nu a mai vorbit nici cu Klaus Iohannis





Întrebat dacă va reveni la o alianţă cu Marcel Ciolacu după alegeri, Nicolae Ciucă a spus: "Să vedem care e aritmetica parlamentară şi vedem ce decizii politice se vor lua".

În plus, Nicolae Ciucă a infirmat și o eventuală discuţie cu şeful statului după revenirea în ţară a lui Klaus Iohannis din SUA: "Nu am avut niciun fel de discuţie cu domnul Iohannis".



Referitor la demersurile pentru un pol de dreapta, preşedintele PNL a punctat: "Am discutat cu cei de la REPER, PMP (...) Discutăm cu toţii".



Atunci când a fost întrebat despre terenul de golf de la Neptun al președintelui Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă a afirmat că îi plac sporturile olimpice, dar a menţionat că nu a fost niciodată la vila de protocol la care ar exista acest mini teren de golf.

"Nu am fost niciodată acolo. Nu ştiu. Nu comentez. Îmi daţi voie să comentez ceea ce fac eu", a mai spus Ciucă.

